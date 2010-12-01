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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:18

  kingkongovets написав:недавно постил фотки дома на малевича 89 - там мокрый фасад УЖЕ выглядит подуставшим и это не грязь в короеде, а какой то непонятный пузырящийся рельеф под штукатуркой
дом в 2016ом сдан еслешо


ну, от рукожопов никакие технологии не спасут. если мокрый фасад с пенопластом без постоянного контакта с водой - ну типа примыкание к луже-углублению в районе фундамента - будет стоять без проблем.

внешний вид может быть мрачноват, но по эксплуатационным характеристикам красный полнотелый кирпич + 15 см пенопласта, уверен, намного комфортнее пеноблока с минватой.
и тепло держит лучше кирпичных сталинок.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:21

  kingkongovets написав:едавно постил фотки дома на малевича 89 - там мокрый фасад УЖЕ выглядит подуставшим и это не грязь в короеде, а какой то непонятный пузырящийся рельеф под штукатуркой
дом в 2016ом сдан еслешо
кстати и вентфасады тоже не создают впечатления надежности на века - в фк1 к нему страшно прикоснуться - дребезжит, болтается, легко снимается вручную
плюс повсеместно криво поставленное, сифонящее и текущее панорамное (и не только) остекление, которое нини менять шоп однообразие фасада не нарушать :mrgreen:
стремноватые такие фишечки честно говоря

Які ще століття????
Будьте ласкаві кожні 15-20 років робити нове покриття цементним клеєм пінопластового чи мінватного утеплення!

  trololo написав:и тепло держит лучше кирпичных сталинок.

ну, грамотій! :mrgreen:
Порівняв стандарти теплоізоляції 1950 року і 2015 року. :mrgreen:
Трошки пан юрист того, тупить. І навіть не трошки. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:25

  Kostia написав:[
Какие дома в киеве утеплены пенопластом?

Большинство новостроев до 2010-12 годов.

Свечки по г сталинграда 2,4,6,8 пенопластом утеплены, и что?

Год изготовления 2007. Стоит себе
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  #<1 ... 581582583584
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