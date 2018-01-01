Так бьют. Только тихонько.
Про такие проблемы никто громко не рассказывает.
Кто хочет обесценить свой актив?
А когда продали становится пох.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:53
Так бьют. Только тихонько.
Про такие проблемы никто громко не рассказывает.
Кто хочет обесценить свой актив?
А когда продали становится пох.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:55
я рассказывал как обрушилась облицовка арки и двух этажей рядом на гс 10а когда я там жил - я через эту арку тока проехать успел и домой на лифте подняться
но меня обвинили тогда в фантазировании)
а как там сыпется кирпич слышно было постоянно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:55
То есть, в Киеве мало домов построеных > 15 лет назад с утеплением? Ведь если их много - то на них уже опять нужно делать покрытие. Много таких случаев вы знаете? А много домов с отвалившимся утеплением Вы можете показать?
Ваш ход
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:58
15-20 років.
Ще не час.
Почекаємо 5 років?
До речі, наведіть приклади будинків з пінопластом, збудованих 20 років назад.
Багато їх у Києві???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 21 лют, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересное будет попозже
-Алё, завод? Нам бы вентфасад подремонтировать, стройбаны накосячили. плиточка отвалилась-чуть районного прокурора вчера вечером не убила
-Простите, но фасад этого цвета и размера мы сняли с производства три года назад-не пользовался спросом
-а как насчёт индивидуального заказа?
-Ну...от 50 000 метров и по цене в два раза выше обычного прайса...
-Да вы там о#@%ли все???
ОСББ фигачит другой цвет. И, как уже рассказывала STM (она???) за плиточку не того размера контролёры фигачат штраф
Занавес.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00
По всему киеву не отпадает, а только на г сталинграда. Даже на тимошенко он не отпал в недострое от столицы, который доделывали юдп. Про всякие пжс промолчу, волна стоит как новая. По н слободской дома аркады стоят тоже в облицовочном жёлтом кирпиче и ничё. Исключетельно рукожёппство вылезло в оазисе.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:01
Так коли настане час? Можно конкретний рік? Самому не смішно дурню молоти?
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну так пересичные с баблом, которое ляжку жжёт, голосуют за это!!! Почему бы не рукожопить?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Там под одним окном так ничего и не заменили, виден закопченый пеноблок
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17
Покупателей жилья предупредили о финансовых рисках
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает о рисках покупателей имущественных прав на объекты жилищного строительства, которые возникают при оформлении форвардных контрактов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Покупатели недвижимости у застройщиков с помощью форвардных контрактов несут риски. Инвестор, который покупает форвардный контракт, не может в полной мере расчитывать на возврат своих средств после разрыва договора. "Покупатель также может нести риски доначисления налогов, а значит, увеличения своих расходов", - предупреждает биржевой регулятор.
При этом у НКЦБФР нет инструментов для защиты прав инвесторов, которые купили форвардный контракт на имущественные права на недвижимость. "Покупатель подписывает контракт/договор без участия профессиональных участников фондового рынка, что также уменьшает защиту его прав", - подчеркнули в нацкомиссии.
Базовым активом форвардных контрактов, в большинстве случаев, являются имущественные права на жилое помещение, которое станет объектом недвижимости после завершения строительства жилого дома.
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