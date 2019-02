Додано: Чет 21 лют, 2019 11:55

UA написав: Что там фантазировать? В районе 8 номеров самый цымес. Идешь, задираешь голову, смотришь. Местами залатали кирпичем других тонов.

И оконные рамы в некоторых домах Оазиса перекосило т.к. конструкцию дома повело.

Похоже на косяк в фундаментах.

Мож БПСки через дорогу перестоят отдельные дома Оазиса. Что там фантазировать? В районе 8 номеров самый цымес. Идешь, задираешь голову, смотришь. Местами залатали кирпичем других тонов.И оконные рамы в некоторых домах Оазиса перекосило т.к. конструкцию дома повело.Похоже на косяк в фундаментах.Мож БПСки через дорогу перестоят отдельные дома Оазиса.



я рассказывал как обрушилась облицовка арки и двух этажей рядом на гс 10а когда я там жил - я через эту арку тока проехать успел и домой на лифте подняться

но меня обвинили тогда в фантазировании)

а как там сыпется кирпич слышно было постоянно я рассказывал как обрушилась облицовка арки и двух этажей рядом на гс 10а когда я там жил - я через эту арку тока проехать успел и домой на лифте поднятьсяно меня обвинили тогда в фантазировании)а как там сыпется кирпич слышно было постоянно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.