RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 584585586587>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:53

  trololo написав:
  UA написав:И оконные рамы в некоторых домах Оазиса перекосило т.к. конструкцию дома повело.
Похоже на косяк в фундаментах.


тогда бы повсеместно трескалась плитка внтутри квартир и уже бы били в колокола.

Так бьют. Только тихонько.
Про такие проблемы никто громко не рассказывает.
Кто хочет обесценить свой актив?
А когда продали становится пох.
UA
 
Повідомлень: 3705
З нами з: 19.07.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:55

  UA написав:Что там фантазировать? В районе 8 номеров самый цымес. Идешь, задираешь голову, смотришь. Местами залатали кирпичем других тонов.
И оконные рамы в некоторых домах Оазиса перекосило т.к. конструкцию дома повело.
Похоже на косяк в фундаментах.
Мож БПСки через дорогу перестоят отдельные дома Оазиса.


я рассказывал как обрушилась облицовка арки и двух этажей рядом на гс 10а когда я там жил - я через эту арку тока проехать успел и домой на лифте подняться
но меня обвинили тогда в фантазировании)
а как там сыпется кирпич слышно было постоянно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 05.06.16
Подякував: 369 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:55

  Frant написав:
  kyk написав:По Франту на большинстве домов уже нужно переделывать утепление. Но вот что интересно - никто ничего не делает и всё нормально :lol:

А можна посилання навести? :mrgreen:
Якщо не здатний, то я сам наведу:

  Frant написав:Будьте ласкаві кожні 15-20 років робити нове покриття цементним клеєм пінопластового чи мінватного утеплення!
:mrgreen:

То есть, в Киеве мало домов построеных > 15 лет назад с утеплением? Ведь если их много - то на них уже опять нужно делать покрытие. Много таких случаев вы знаете? А много домов с отвалившимся утеплением Вы можете показать?
Ваш ход :mrgreen:
kyk
 
Повідомлень: 860
З нами з: 24.01.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:58

  kyk написав:
  Frant написав:
  kyk написав:По Франту на большинстве домов уже нужно переделывать утепление. Но вот что интересно - никто ничего не делает и всё нормально :lol:

А можна посилання навести? :mrgreen:
Якщо не здатний, то я сам наведу:

  Frant написав:Будьте ласкаві кожні 15-20 років робити нове покриття цементним клеєм пінопластового чи мінватного утеплення!
:mrgreen:

То есть, в Киеве мало домов построеных > 15 лет назад с утеплением? Ведь если их много - то на них уже опять нужно делать покрытие. Много таких случаев вы знаете? А много домов с отвалившимся утеплением Вы можете показать?
Ваш ход :mrgreen:

15-20 років.
Ще не час.
Почекаємо 5 років?

До речі, наведіть приклади будинків з пінопластом, збудованих 20 років назад.
Багато їх у Києві??? :evil:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 21 лют, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19122
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вентфасады тоже не создают впечатления надежности на века - в фк1 к нему страшно прикоснуться - дребезжит, болтается, легко снимается вручную
плюс повсеместно криво поставленное, сифонящее и текущее панорамное (и не только) остекление, которое нини менять шоп однообразие фасада не нарушать

Интересное будет попозже
-Алё, завод? Нам бы вентфасад подремонтировать, стройбаны накосячили. плиточка отвалилась-чуть районного прокурора вчера вечером не убила
-Простите, но фасад этого цвета и размера мы сняли с производства три года назад-не пользовался спросом
-а как насчёт индивидуального заказа?
-Ну...от 50 000 метров и по цене в два раза выше обычного прайса...
-Да вы там о#@%ли все???


ОСББ фигачит другой цвет. И, как уже рассказывала STM (она???) за плиточку не того размера контролёры фигачат штраф

Занавес.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:00

  kingkongovets написав:
  hume написав:Кстати, на г сталингрда в красных домах между обицовочым кирпичем и внутренним тоже пенопаст. Квартиры тёплые, если бы не рукожёппы облицовывали, то было бы норм


как там кирпич отпадает я уже много раз писал и неверующие меня обвиняли в фантазиях
больше я такого фейспалма нигде не видел - считаете шо там дело исключительно в рукожопом исполнении?
имхо там тоже какой то изначальный косяк в технологии

По всему киеву не отпадает, а только на г сталинграда. Даже на тимошенко он не отпал в недострое от столицы, который доделывали юдп. Про всякие пжс промолчу, волна стоит как новая. По н слободской дома аркады стоят тоже в облицовочном жёлтом кирпиче и ничё. Исключетельно рукожёппство вылезло в оазисе.
hume
 
Повідомлень: 5310
З нами з: 27.12.12
Подякував: 455 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:01

  Frant написав:
  kyk написав:
  Frant написав:Будьте ласкаві кожні 15-20 років робити нове покриття цементним клеєм пінопластового чи мінватного утеплення!:mrgreen:

То есть, в Киеве мало домов построеных > 15 лет назад с утеплением? Ведь если их много - то на них уже опять нужно делать покрытие. Много таких случаев вы знаете? А много домов с отвалившимся утеплением Вы можете показать?
Ваш ход :mrgreen:

15-20 років.
Ще не час.

Так коли настане час? Можно конкретний рік? Самому не смішно дурню молоти?
kyk
 
Повідомлень: 860
З нами з: 24.01.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:технологии надо блюсти. а ДАБИ только гроши за бумажки гребет, качество и безопасность никого не парит,и остается на совести строителей.

Ну так пересичные с баблом, которое ляжку жжёт, голосуют за это!!! Почему бы не рукожопить?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:этот как по горящему дому на шулявке хоронить все вент фасады, только потому что в одном комплексе нарукожопили

Там под одним окном так ничего и не заменили, виден закопченый пеноблок
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8864
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:17

Покупателей жилья предупредили о финансовых рисках

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает о рисках покупателей имущественных прав на объекты жилищного строительства, которые возникают при оформлении форвардных контрактов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Покупатели недвижимости у застройщиков с помощью форвардных контрактов несут риски. Инвестор, который покупает форвардный контракт, не может в полной мере расчитывать на возврат своих средств после разрыва договора. "Покупатель также может нести риски доначисления налогов, а значит, увеличения своих расходов", - предупреждает биржевой регулятор.

При этом у НКЦБФР нет инструментов для защиты прав инвесторов, которые купили форвардный контракт на имущественные права на недвижимость. "Покупатель подписывает контракт/договор без участия профессиональных участников фондового рынка, что также уменьшает защиту его прав", - подчеркнули в нацкомиссии.

Базовым активом форвардных контрактов, в большинстве случаев, являются имущественные права на жилое помещение, которое станет объектом недвижимости после завершения строительства жилого дома.
https://finclub.net/news/pokupatelej-zh ... skakh.html
moniks
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 27.08.14
Подякував: 700 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 584585586587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13194 2255563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:48
UA
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 24114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14504)
21.02.2019 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.