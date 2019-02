Додано: Чет 21 лют, 2019 12:19

я кстати хочу пояснить - я не против новых технологий в строительстве

я против категоричного утверждения «шлак = отстой, новострой = счастье и бесконечный комфорт»

это предвосхищая новые вернисажи фоточек хрущей vs элитки с мопами



зы: кстати предлагаю тему для нового опроса - какие маркетинговые плюшки и новые технологии будут в дальнейшем использоваться маркетологами для продвижения тезиса «сливай шлак - беги в оп за новостроем»?)

Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 21 лют, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.