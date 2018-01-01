Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
я кстати хочу пояснить - я не против новых технологий в строительстве я против категоричного утверждения «шлак = отстой, новострой = счастье и бесконечный комфорт» это предвосхищая новые вернисажи фоточек хрущей vs элитки с мопами
зы: кстати предлагаю тему для нового опроса - какие маркетинговые плюшки и новые технологии будут в дальнейшем использоваться маркетологами для продвижения тезиса «сливай шлак - беги в оп за новостроем»?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 21 лют, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kyk написав:ак коли настане час? Можно конкретний рік? Самому не смішно дурню молоти?
"фактический срок службы мокрого фасада из пенопласта – около 15 лет. Меньше, чем у аналогичных систем из минваты и пенополистирола. Это объясняется тем, что у пенопласта поры открытые. Паропроницаемость утеплителей группы ППС низкая, попадающие внутрь пары не выводятся. В процессе сезонного замерзания и оттайки материал постепенно разрушается; срок службы мокрого фасада «Короед» зависит тот того, какая штукатурка была использована. Наименьшая долговечность у минеральной (10 лет). У акриловой – 20 лет, силиконовые и силикатные – 25 лет; долговечность мокрого фасада Сeresit зависит от материалов конкретной системы. Продолжительность службы минватных фасадов (маркировка WM) – до 25 лет, пенополистрольных (VWS) несколько меньше - до 20 лет, за счет отсутствия паропроницаемости утеплителя и совместимых с ним штукатурок."
В Киеве стремительно растет население Эксперты заявляют, что из-за таких темпов уже через шесть лет в столице будет жить пять миллионов человек.
За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. Это последние данные главного управления статистики Киева, но неофициальная цифра на самом деле в разы больше. Об этом сообщили эфире телеканала 1+1.
Эксперты также посчитали, что в столице живет больше женщин - 54%, а средний возраст киевлян - 39 лет.
"По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. И каждый год количество столичных жителей увеличивается. Чаще всего в столицу едут из Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. В основном за заработками и перспективами", - рассказали в студии.
Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером выезжают 560 тысяч человек. Это как треть населения всей Киевской области. Огромный поток людей в Киев критически перегружает инфраструктуру города.
За прошлый год в Киеве официально зарегистрировали 17 тысяч новых жителей, по неофициальным данным эта цифра - в разы больше. По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.
kyk написав:ак коли настане час? Можно конкретний рік? Самому не смішно дурню молоти?
"фактический срок службы мокрого фасада из пенопласта – около 15 лет. Меньше, чем у аналогичных систем из минваты и пенополистирола. Это объясняется тем, что у пенопласта поры открытые. Паропроницаемость утеплителей группы ППС низкая, попадающие внутрь пары не выводятся. В процессе сезонного замерзания и оттайки материал постепенно разрушается; срок службы мокрого фасада «Короед» зависит тот того, какая штукатурка была использована. Наименьшая долговечность у минеральной (10 лет). У акриловой – 20 лет, силиконовые и силикатные – 25 лет; долговечность мокрого фасада Сeresit зависит от материалов конкретной системы. Продолжительность службы минватных фасадов (маркировка WM) – до 25 лет, пенополистрольных (VWS) несколько меньше - до 20 лет, за счет отсутствия паропроницаемости утеплителя и совместимых с ним штукатурок."