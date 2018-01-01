RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я кстати хочу пояснить - я не против новых технологий в строительстве
я против категоричного утверждения «шлак = отстой, новострой = счастье и бесконечный комфорт»
это предвосхищая новые вернисажи фоточек хрущей vs элитки с мопами

зы: кстати предлагаю тему для нового опроса - какие маркетинговые плюшки и новые технологии будут в дальнейшем использоваться маркетологами для продвижения тезиса «сливай шлак - беги в оп за новостроем»?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 21 лют, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 05.06.16
Подякував: 369 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:21

  kyk написав:ак коли настане час? Можно конкретний рік? Самому не смішно дурню молоти?




"фактический срок службы мокрого фасада из пенопласта – около 15 лет. Меньше, чем у аналогичных систем из минваты и пенополистирола. Это объясняется тем, что у пенопласта поры открытые. Паропроницаемость утеплителей группы ППС низкая, попадающие внутрь пары не выводятся. В процессе сезонного замерзания и оттайки материал постепенно разрушается;
срок службы мокрого фасада «Короед» зависит тот того, какая штукатурка была использована. Наименьшая долговечность у минеральной (10 лет). У акриловой – 20 лет, силиконовые и силикатные – 25 лет;
долговечность мокрого фасада Сeresit зависит от материалов конкретной системы. Продолжительность службы минватных фасадов (маркировка WM) – до 25 лет, пенополистрольных (VWS) несколько меньше - до 20 лет, за счет отсутствия паропроницаемости утеплителя и совместимых с ним штукатурок."

http://dekofasad.ru/blog/54-mokryi-fasa ... asada.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19123
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 2025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moniks написав:Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает о рисках покупателей имущественных прав

Да, стройбаны мочат один одного
-Патриотика на озёрах не может продлить договор аренды
-Покупка имущественных прав на жильё через форвардный контракт-стрёмно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:24

В Киеве стремительно растет население

Эксперты заявляют, что из-за таких темпов уже через шесть лет в столице будет жить пять миллионов человек.

За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. Это последние данные главного управления статистики Киева, но неофициальная цифра на самом деле в разы больше. Об этом сообщили эфире телеканала 1+1.

Эксперты также посчитали, что в столице живет больше женщин - 54%, а средний возраст киевлян - 39 лет.

"По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. И каждый год количество столичных жителей увеличивается. Чаще всего в столицу едут из Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. В основном за заработками и перспективами", - рассказали в студии.

Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером выезжают 560 тысяч человек. Это как треть населения всей Киевской области. Огромный поток людей в Киев критически перегружает инфраструктуру города.

За прошлый год в Киеве официально зарегистрировали 17 тысяч новых жителей, по неофициальным данным эта цифра - в разы больше. По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.
Xenon
 
Повідомлень: 3453
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:27

  Frant написав:
  kyk написав:ак коли настане час? Можно конкретний рік? Самому не смішно дурню молоти?




"фактический срок службы мокрого фасада из пенопласта – около 15 лет. Меньше, чем у аналогичных систем из минваты и пенополистирола. Это объясняется тем, что у пенопласта поры открытые. Паропроницаемость утеплителей группы ППС низкая, попадающие внутрь пары не выводятся. В процессе сезонного замерзания и оттайки материал постепенно разрушается;
срок службы мокрого фасада «Короед» зависит тот того, какая штукатурка была использована. Наименьшая долговечность у минеральной (10 лет). У акриловой – 20 лет, силиконовые и силикатные – 25 лет;
долговечность мокрого фасада Сeresit зависит от материалов конкретной системы. Продолжительность службы минватных фасадов (маркировка WM) – до 25 лет, пенополистрольных (VWS) несколько меньше - до 20 лет, за счет отсутствия паропроницаемости утеплителя и совместимых с ним штукатурок."

http://dekofasad.ru/blog/54-mokryi-fasa ... asada.html

Дякую за відповідь! Все як завжди :)
kyk
 
Повідомлень: 860
З нами з: 24.01.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:33

  Xenon написав: По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.

Интересно, эти прогнозы читают в КГГА? Школы, сады, больнички, транспорт, коммуникации планируют делать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

внезапно

Жители столицы готовы отдать свой голос на выборах действующему мэру Виталию Кличко. Ближайшие конкуренты - экс-мэр Александр Омельченко и нардеп Борислав Береза - существенно отстают от киевского градоначальника.

http://m.kievvlast.com.ua/vybory/kievly ... g.facebook
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 05.06.16
Подякував: 369 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:59

  Xenon написав:
В Киеве стремительно растет население

Эксперты заявляют, что из-за таких темпов уже через шесть лет в столице будет жить пять миллионов человек.

За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. Это последние данные главного управления статистики Киева, но неофициальная цифра на самом деле в разы больше. Об этом сообщили эфире телеканала 1+1.


За 2018 год прирост всего навсего 0,5% ,это официальных граждан.
На 01.12.2018 - 2949558
Такими темпами по 17 тыс в год , надо подождать всего навсего 117 лет :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31194
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 5329 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зайшов в монреаль.


Ну шо сказати, форум не читають взагалі
Востаннє редагувалось Первый в Чет 21 лют, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13998
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1842 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:04

  Первый написав:Зайшов в монреаль

Сказал "Я представитель канадской торговой компании"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 585586587588>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13194 2255619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:48
UA
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 24144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.