В Киеве стремительно растет население



Эксперты заявляют, что из-за таких темпов уже через шесть лет в столице будет жить пять миллионов человек.



За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. Это последние данные главного управления статистики Киева, но неофициальная цифра на самом деле в разы больше. Об этом сообщили эфире телеканала 1+1.



Эксперты также посчитали, что в столице живет больше женщин - 54%, а средний возраст киевлян - 39 лет.



"По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. И каждый год количество столичных жителей увеличивается. Чаще всего в столицу едут из Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. В основном за заработками и перспективами", - рассказали в студии.



Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером выезжают 560 тысяч человек. Это как треть населения всей Киевской области. Огромный поток людей в Киев критически перегружает инфраструктуру города.



За прошлый год в Киеве официально зарегистрировали 17 тысяч новых жителей, по неофициальным данным эта цифра - в разы больше. По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.

