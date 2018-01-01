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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:07

Оценил проживание в доме с общим с гостиницей рецепшеном. Типа как в Хилтоне, только рецепшен на 30м этаже. Ну, че, хорошая концепция. Только непонятно кто платит за содержание МОПа: гостиница или жильцы или и те и другие. Но очень нарядно и уютно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:08

  Первый написав:Зайшов в монреаль

И что предлагают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:08

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Зайшов в монреаль

Сказал "Я представитель канадской торговой компании"

і запропонував дешеві китайські ножі і ліхтарики??? :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:09

Да простят меня любители перемоги, но у меня очередная "зрада".

Штурм миськой электрички вчера.
https://www.facebook.com/37473363599791 ... 3522891443
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:24

  UA написав:
  trololo написав:
  UA написав:И оконные рамы в некоторых домах Оазиса перекосило т.к. конструкцию дома повело.
Похоже на косяк в фундаментах.


тогда бы повсеместно трескалась плитка внтутри квартир и уже бы били в колокола.

Так бьют. Только тихонько.
Про такие проблемы никто громко не рассказывает.
Кто хочет обесценить свой актив?
А когда продали становится пох.

Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.

Вы зацикливаетесь на теориях заговора. То пластиковая инсталяция 7 лет служит, то навесной фасад - 50 лет с ремонтами. То у оазиса проблемы с фундаментом. В общем не верьте во всё
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:29

кому работа нада :)

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Xenon
 
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