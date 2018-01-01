Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:07
Оценил проживание в доме с общим с гостиницей рецепшеном. Типа как в Хилтоне, только рецепшен на 30м этаже. Ну, че, хорошая концепция. Только непонятно кто платит за содержание МОПа: гостиница или жильцы или и те и другие. Но очень нарядно и уютно.
airmax78
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:08
Первый написав:
Зайшов в монреаль
И что предлагают?
airmax78
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:08
Serg-ik написав: Первый написав:
Зайшов в монреаль
Сказал "Я представитель канадской торговой компании"
і запропонував дешеві китайські ножі і ліхтарики???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:09
Да простят меня любители перемоги, но у меня очередная "зрада".
Штурм миськой электрички вчера.
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Живите своим умом!
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:24
UA написав: trololo написав: UA написав:
И оконные рамы в некоторых домах Оазиса перекосило т.к. конструкцию дома повело.
Похоже на косяк в фундаментах.
тогда бы повсеместно трескалась плитка внтутри квартир и уже бы били в колокола.
Так бьют. Только тихонько.
Про такие проблемы никто громко не рассказывает.
Кто хочет обесценить свой актив?
А когда продали становится пох.
Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Вы зацикливаетесь на теориях заговора. То пластиковая инсталяция 7 лет служит, то навесной фасад - 50 лет с ремонтами. То у оазиса проблемы с фундаментом. В общем не верьте во всё
hume
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