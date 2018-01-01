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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:07

Оценил проживание в доме с общим с гостиницей рецепшеном. Типа как в Хилтоне, только рецепшен на 30м этаже. Ну, че, хорошая концепция. Только непонятно кто платит за содержание МОПа: гостиница или жильцы или и те и другие. Но очень нарядно и уютно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:08

  Первый написав:Зайшов в монреаль

И что предлагают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:08

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Зайшов в монреаль

Сказал "Я представитель канадской торговой компании"

і запропонував дешеві китайські ножі і ліхтарики??? :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:09

Да простят меня любители перемоги, но у меня очередная "зрада".

Штурм миськой электрички вчера.
https://www.facebook.com/37473363599791 ... 3522891443
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:24

  UA написав:
  trololo написав:
  UA написав:И оконные рамы в некоторых домах Оазиса перекосило т.к. конструкцию дома повело.
Похоже на косяк в фундаментах.


тогда бы повсеместно трескалась плитка внтутри квартир и уже бы били в колокола.

Так бьют. Только тихонько.
Про такие проблемы никто громко не рассказывает.
Кто хочет обесценить свой актив?
А когда продали становится пох.

Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.

Вы зацикливаетесь на теориях заговора. То пластиковая инсталяция 7 лет служит, то навесной фасад - 50 лет с ремонтами. То у оазиса проблемы с фундаментом. В общем не верьте во всё
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:29

кому работа нада :)

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:40

Xenon
интересно, а как аммортизация авто считается?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:46

  Первый написав:Зайшов в монреаль.


Ну шо сказати, форум не читають взагалі

Так сколько?
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:54

  trololo написав:Xenon
интересно, а как аммортизация авто считается?

2 печеньки на обед,если захватишь у ресепшина)))
на заборах тоже многое пишут,на поверку немножко не то.
а потом окажется,что рассчитывали на мерс S-класса года от 15 и выше,что нужно быть телохранителем с опытом в боевых точках,что надо будет возить всю семью круглый год куда скажут в т.ч. в Европу и закрывать глаза на всё что увидишь,и обязательно расход 5 литров дизеля и километраж считается от дома заказчика до офиса.
А потом Фейлис резюмирует,что врозеточники и таксисты никогда не покупали даже подвалы в Ирпене,не их уровень))).
Отрадный 93,рыли котлован и забили,хотя погода отличная,КГС это вообще сказка,начинает продавать,но толком за последние 2 года коробки домучать не может.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 21 лют, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:56

  hume написав:
  Первый написав:Зайшов в монреаль.


Ну шо сказати, форум не читають взагалі

Так сколько?

Сама дешева квартира на 2 поверсі
Площа 43 квадрати
Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат.
Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат.
Фіксація в долларі.
Квартири з видом в труси.
Трьохи дорожчі.

Квартир не в труси можливо відсотків 10.

Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.
Всім процвітання!
Первый
 
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