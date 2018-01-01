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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:03
Первый написав:
Сама дешева квартира на 2 поверсі
Площа 43 квадрати
Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат.
Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат.
Фіксація в долларі.
Квартири з видом в труси.
Трьохи дорожчі.
Квартир не в труси можливо відсотків 10.
Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.
Фантастика, форум точно не читают
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hume
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06
Ждут когда лох пойдет на нерест)
48 с видом в трусы через 4 года.
Наверно лучше нью-йорк за 2 куе готовый.
Разница всего 6 тыс грн между воздухом и сданным обьектом.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:28
hume написав: Kostia написав:
Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс
Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.
Ценник от строителей на этапе "через 1,5 года сдадим" меньше 1К евро за метр - какой это бизнес? Обычный восточно-европейский эконом. Не более. )))
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Додано: Чет 21 лют, 2019 15:58
hume
Читати форум корисно, наприклад розуміли б клієнтів і не робили б балконів.
Здивований, що відсутній окремий ліфт для уїпашення вільнолюдьми з касти будівельників. І т.д. і т.п.
Всім процвітання!
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Первый
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