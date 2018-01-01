RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:03

  Первый написав:Сама дешева квартира на 2 поверсі
Площа 43 квадрати
Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат.
Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат.
Фіксація в долларі.
Квартири з видом в труси.
Трьохи дорожчі.

Квартир не в труси можливо відсотків 10.

Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.

Фантастика, форум точно не читают
hume
 
Повідомлень: 5313
З нами з: 27.12.12
Подякував: 456 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06

Ждут когда лох пойдет на нерест)

48 с видом в трусы через 4 года.
Наверно лучше нью-йорк за 2 куе готовый.
Разница всего 6 тыс грн между воздухом и сданным обьектом.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31196
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 5329 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:28

  hume написав:
  Kostia написав:Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс

Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.

Ценник от строителей на этапе "через 1,5 года сдадим" меньше 1К евро за метр - какой это бизнес? Обычный восточно-европейский эконом. Не более. )))
J_P
 
Повідомлень: 697
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:58

hume
Читати форум корисно, наприклад розуміли б клієнтів і не робили б балконів.
Здивований, що відсутній окремий ліфт для уїпашення вільнолюдьми з касти будівельників. І т.д. і т.п.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14000
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 586587588589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex 85 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13195 2255698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 14:57
zzzzzz
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 24179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.