Ждут когда лох пойдет на нерест)
48 с видом в трусы через 4 года.
Наверно лучше нью-йорк за 2 куе готовый.
Разница всего 6 тыс грн между воздухом и сданным обьектом.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06
Ждут когда лох пойдет на нерест)
48 с видом в трусы через 4 года.
Наверно лучше нью-йорк за 2 куе готовый.
Разница всего 6 тыс грн между воздухом и сданным обьектом.
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:28
Ценник от строителей на этапе "через 1,5 года сдадим" меньше 1К евро за метр - какой это бизнес? Обычный восточно-европейский эконом. Не более. )))
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:58
hume
Читати форум корисно, наприклад розуміли б клієнтів і не робили б балконів.
Здивований, що відсутній окремий ліфт для уїпашення вільнолюдьми з касти будівельників. І т.д. і т.п.
Всім процвітання!
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:07
как видно из кучи новостроек, если нет отдельного пожарного лифта для подъема стройматериалов то мопам и лифту наступает писец еще до заселения дома. Особенно улыбает когда не зашитый потолок в лифте и туда стойбаны пихают по диагонали 3-х метровые профиля, царапая при этом все что только можно
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:13
к чему эта тирада? уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:18
Это извечное противостояние ,,добра и зла,,
Если честно то никогда не понимал подобных вакансий.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:26
о, Вы точно в теме захар вывел на чистую воду. если мне нужен водитель точечно на своем авто (желательно чето типа берлинго, но не суть, лишь бы возил. с новой почты - и обратно, ящики 60х40 по 25 кг. дважды в неделю с НП в офис и обратно (5 км), с заносом на 2й-3й этаж. допустим, по 6 ящиков дважды в неделю. ну то есть реально работы максимум по 5 часов в неделю, остальное время занимайся чем хош.
сколько реально надо платить такому водителю-носителю?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:35
Шаромыги напрочь потеряли берега!
КГС с 1.03. поднимает цены
Что это?
- прыжок дохлой кошки?
- психологическая атака?
- дешевей?
#буитдешеветь!
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 21 лют, 2019 16:36, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:53
У вас же нет авто,все ваши познания чисто диванно-теоретические в розовом кольоре.
Они так же считают,как тут недавно скидывали новость про курьеров,мол готовы платить 17 000,а если есть авто,то все 12000.
Всё тоже из той же оперы.
Реально хотят вжучить виптаксиста,что бы был постоянно под рукой,но кидануть на бабки,а вакансия конечно реальна,только выхлоп меньше чем у кассира Сильпо,плюс надо тачку за 30-ку иметь,а вы имели только детские молоковозики когда в песочнице игрались.
А потом задаёте вопрос,после всех таких реальных вакансий,почему люди даже со столицы едут в поляндию на 700-800 евро???
Зарплаты "растут" по бумагам,а цены на недвигу падают,Фейлис говорит не та целевая аудитория,все эти мордоры курятники и жк Чайка только для випперсон,другим зась
п.с. Прохожему,зря смеётесь,КГС напоминает пизанский шкаф,очень много чего нахватал,а работы ведут в режиме "развели грязь в котловане и три калеки нервно курят и ковыряются лопатами в носу",куча проданного,а реально бабла на постройку НЕТ,вот и начинают новые котлованы дабы выловить тех,на кого подействовала реклама поимей +50% к вводу в эксплуатацию)))
Теперь создают видимость дорожая от безисходности и предбанкротного состояния.
Ничего,срежут всем субсидии,подрежут доходы и дело пойдёт веселее,армию ведь секретуток и рылприлипал надо кормить,вопрос только чем,когда нечем строить?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ждём-с годовой отчёт КГС
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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