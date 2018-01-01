RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:06

Ждут когда лох пойдет на нерест)

48 с видом в трусы через 4 года.
Наверно лучше нью-йорк за 2 куе готовый.
Разница всего 6 тыс грн между воздухом и сданным обьектом.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31195
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 5329 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:28

  hume написав:
  Kostia написав:Оболоньскай один из самых ур** новостроев с претензией на бизнес класс

Мжк постаралась. Даже первый дом сканроком зашили. Место просматриваемое со всех сторон и такое уг построили.

Ценник от строителей на этапе "через 1,5 года сдадим" меньше 1К евро за метр - какой это бизнес? Обычный восточно-европейский эконом. Не более. )))
J_P
 
Повідомлень: 697
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:58

hume
Читати форум корисно, наприклад розуміли б клієнтів і не робили б балконів.
Здивований, що відсутній окремий ліфт для уїпашення вільнолюдьми з касти будівельників. І т.д. і т.п.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14000
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:07

  Первый написав:hume
Читати форум корисно, наприклад розуміли б клієнтів і не робили б балконів.
Здивований, що відсутній окремий ліфт для уїпашення вільнолюдьми з касти будівельників. І т.д. і т.п.


как видно из кучи новостроек, если нет отдельного пожарного лифта для подъема стройматериалов то мопам и лифту наступает писец еще до заселения дома. Особенно улыбает когда не зашитый потолок в лифте и туда стойбаны пихают по диагонали 3-х метровые профиля, царапая при этом все что только можно
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 25.12.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:13

  somilitark написав:
  trololo написав:Xenon
интересно, а как аммортизация авто считается?

2 печеньки на обед,если захватишь у ресепшина)))
на заборах тоже многое пишут,на поверку немножко не то.
а потом окажется,что рассчитывали на мерс S-класса года от 15 и выше,что нужно быть телохранителем с опытом в боевых точках,что надо будет возить всю семью круглый год куда скажут в т.ч. в Европу и закрывать глаза на всё что увидишь,и обязательно расход 5 литров дизеля и километраж считается от дома заказчика до офиса.


к чему эта тирада? уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:18

  trololo написав: интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.


Это извечное противостояние ,,добра и зла,, :)

Если честно то никогда не понимал подобных вакансий.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3233
З нами з: 25.12.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:26

  Жека79 написав:
  trololo написав: интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.


Это извечное противостояние ,,добра и зла,, :)
Если честно то никогда не понимал подобных вакансий.


о, Вы точно в теме :mrgreen: захар вывел на чистую воду. если мне нужен водитель точечно на своем авто (желательно чето типа берлинго, но не суть, лишь бы возил. с новой почты - и обратно, ящики 60х40 по 25 кг. дважды в неделю с НП в офис и обратно (5 км), с заносом на 2й-3й этаж. допустим, по 6 ящиков дважды в неделю. ну то есть реально работы максимум по 5 часов в неделю, остальное время занимайся чем хош.

сколько реально надо платить такому водителю-носителю?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:35

Шаромыги напрочь потеряли берега!
КГС с 1.03. поднимает цены
Что это?
- прыжок дохлой кошки?
- психологическая атака?
- дешевей?

#буитдешеветь! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 21 лют, 2019 16:36, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10302
З нами з: 05.06.13
Подякував: 454 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:53

  trololo написав: уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.

У вас же нет авто,все ваши познания чисто диванно-теоретические в розовом кольоре.
Они так же считают,как тут недавно скидывали новость про курьеров,мол готовы платить 17 000,а если есть авто,то все 12000.
Всё тоже из той же оперы.
Реально хотят вжучить виптаксиста,что бы был постоянно под рукой,но кидануть на бабки,а вакансия конечно реальна,только выхлоп меньше чем у кассира Сильпо,плюс надо тачку за 30-ку иметь,а вы имели только детские молоковозики когда в песочнице игрались.
А потом задаёте вопрос,после всех таких реальных вакансий,почему люди даже со столицы едут в поляндию на 700-800 евро???
Зарплаты "растут" по бумагам,а цены на недвигу падают,Фейлис говорит не та целевая аудитория,все эти мордоры курятники и жк Чайка только для випперсон,другим зась :lol:

п.с. Прохожему,зря смеётесь,КГС напоминает пизанский шкаф,очень много чего нахватал,а работы ведут в режиме "развели грязь в котловане и три калеки нервно курят и ковыряются лопатами в носу",куча проданного,а реально бабла на постройку НЕТ,вот и начинают новые котлованы дабы выловить тех,на кого подействовала реклама поимей +50% к вводу в эксплуатацию)))
Теперь создают видимость дорожая от безисходности и предбанкротного состояния.
Ничего,срежут всем субсидии,подрежут доходы и дело пойдёт веселее,армию ведь секретуток и рылприлипал надо кормить,вопрос только чем,когда нечем строить?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10311
З нами з: 30.12.09
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:КГС напоминает пизанский шкаф,очень много чего нахватал,а работы ведут в режиме "развели грязь в котловане и три калеки нервно курят и ковыряются лопатами в носу",куча проданного,а реально бабла на постройку НЕТ,

Ждём-с годовой отчёт КГС
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 587588589590>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13194 2255772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:48
UA
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 24206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (805)
21.02.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.