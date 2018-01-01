Додано: Чет 21 лют, 2019 16:53

trololo написав: уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто. уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.

У вас же нет авто,все ваши познания чисто диванно-теоретические в розовом кольоре.Они так же считают,как тут недавно скидывали новость про курьеров,мол готовы платить 17 000,а если есть авто,то все 12000.Всё тоже из той же оперы.Реально хотят вжучить виптаксиста,что бы был постоянно под рукой,но кидануть на бабки,а вакансия конечно реальна,только выхлоп меньше чем у кассира Сильпо,плюс надо тачку за 30-ку иметь,а вы имели только детские молоковозики когда в песочнице игрались.А потом задаёте вопрос,после всех таких реальных вакансий,почему люди даже со столицы едут в поляндию на 700-800 евро???Зарплаты "растут" по бумагам,а цены на недвигу падают,Фейлис говорит не та целевая аудитория,все эти мордоры курятники и жк Чайка только для випперсон,другим засьп.с. Прохожему,зря смеётесь,КГС напоминает пизанский шкаф,очень много чего нахватал,а работы ведут в режиме "развели грязь в котловане и три калеки нервно курят и ковыряются лопатами в носу",куча проданного,а реально бабла на постройку НЕТ,вот и начинают новые котлованы дабы выловить тех,на кого подействовала реклама поимей +50% к вводу в эксплуатацию)))Теперь создают видимость дорожая от безисходности и предбанкротного состояния.Ничего,срежут всем субсидии,подрежут доходы и дело пойдёт веселее,армию ведь секретуток и рылприлипал надо кормить,вопрос только чем,когда нечем строить?)))