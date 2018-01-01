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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 587588589590
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00

  somilitark написав:
  trololo написав: уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.

У вас же нет авто,все ваши познания чисто диванно-теоретические в розовом кольоре.

у меня есть авто. старенькое, но еще годное. хватит уже себя на посмещище выставлять, рассуждая о людях, которых вы не знаете вообще
Востаннє редагувалось trololo в Чет 21 лют, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00

  hume написав:Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе.
Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ.
ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием.
Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:17

  somilitark написав:а цены на недвигу падают,Фейлис говорит не та целевая аудитория,

Після невдалих фейків про плиточників-електриків-сантехніків, які здатні за 2-3 роки заробити на бюджетну квартиру в столиці біля метро, п.Фейслес щось замовк. Мабуть, чухає потилицю.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:22

Ну вот и все, доигрались.
А дальше это явление будет еще больше усугубляться в масштабах страны.

С 1 марта ( через 8 дней ) НАК отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.

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Живите своим умом!
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