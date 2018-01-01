у меня есть авто. старенькое, но еще годное. хватит уже себя на посмещище выставлять, рассуждая о людях, которых вы не знаете вообще
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00
у меня есть авто. старенькое, но еще годное. хватит уже себя на посмещище выставлять, рассуждая о людях, которых вы не знаете вообще
Востаннє редагувалось trololo в Чет 21 лют, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе.
Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ.
ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием.
Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:17
Після невдалих фейків про плиточників-електриків-сантехніків, які здатні за 2-3 роки заробити на бюджетну квартиру в столиці біля метро, п.Фейслес щось замовк. Мабуть, чухає потилицю.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:22
Ну вот и все, доигрались.
А дальше это явление будет еще больше усугубляться в масштабах страны.
С 1 марта ( через 8 дней ) НАК отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.
Живите своим умом!
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