Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00
somilitark написав: trololo написав:
уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.
У вас же нет авто,все ваши познания чисто диванно-теоретические в розовом кольоре.
у меня есть авто. старенькое, но еще годное. хватит уже себя на посмещище выставлять, рассуждая о людях, которых вы не знаете вообще
Востаннє редагувалось
trololo
в Чет 21 лют, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00
hume написав:
Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе.
Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ.
ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием.
Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.
UA
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:44
zzzzzz в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:46
trololo написав: zzzzzz
в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле
А вы думаете если население не платит по счетам то кто-то будет его бесплатно продолжать поставлять ?
Вам известно сколько каждый год Киев перечислял Киевэнерго за должников ?
Примерно по пол миллиарда грн , ежегодно !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:48
zzzzzz написав: trololo написав: zzzzzz
в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле
А вы думаете если население не платит по счетам то кто-то будет его бесплатно продолжать поставлять ?
Вам известно сколько каждый год Киев перечислял Киевэнерго за должников ?
Примерно по пол миллиарда грн , ежегодно !
Вы реально невменяемый со своей комуналкой.
kyk
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:50
zzzzzz написав:
Модератор, зачем удалять эту информацию ? Скоро такое будет по все стране , неплатежи населения именно к этому и приведут.
НАК с 1 марта отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.
Доигрались.
В среднем долг на каждого жителя Смелы 1400 грн.
Перед выборами не рискнут.
Пугают.
UA
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:50
kyk
То есть я освещаю проблему которая имеет огромный масштаб в стране, но я при этом невменяемый. Отличная логика.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:53
UA написав: zzzzzz написав:
Модератор, зачем удалять эту информацию ? Скоро такое будет по все стране , неплатежи населения именно к этому и приведут.
НАК с 1 марта отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.
Доигрались.
В среднем долг на каждого жителя Смелы 1400 грн.
Перед выборами не рискнут.
Пугают.
А кто заставит включить газ ? Никто. Коболев не может продавать газ должникам тем самым нанося убытки компании в особокрупных размерах. Ему статью могут за это выписать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:55
trololo написав: zzzzzz
в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле
Киев это такой процветающий город в сферическом вакууме?
UA
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:58
UA написав: trololo написав: zzzzzz
в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле
Киев это такой процветающий город в сферическом вакууме?
господин Трололо думает что проблема неплатежей только в Смеле существует.
Скоро маленькие городки типо Смелы начнут сыпаться из-за неплатежей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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