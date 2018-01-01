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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 588589590591592>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00

  somilitark написав:
  trololo написав: уверен, что вакансия реальна. интересно, кто в теме - как реально считают аммортизацию авто.

У вас же нет авто,все ваши познания чисто диванно-теоретические в розовом кольоре.

у меня есть авто. старенькое, но еще годное. хватит уже себя на посмещище выставлять, рассуждая о людях, которых вы не знаете вообще
Востаннє редагувалось trololo в Чет 21 лют, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:00

  hume написав:Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе.
Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ.
ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием.
Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:44

zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:46

  trololo написав:zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле


А вы думаете если население не платит по счетам то кто-то будет его бесплатно продолжать поставлять ?

Вам известно сколько каждый год Киев перечислял Киевэнерго за должников ?
Примерно по пол миллиарда грн , ежегодно !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:48

  zzzzzz написав:
  trololo написав:zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле


А вы думаете если население не платит по счетам то кто-то будет его бесплатно продолжать поставлять ?

Вам известно сколько каждый год Киев перечислял Киевэнерго за должников ?
Примерно по пол миллиарда грн , ежегодно !


Вы реально невменяемый со своей комуналкой.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:50

  zzzzzz написав:Модератор, зачем удалять эту информацию ? Скоро такое будет по все стране , неплатежи населения именно к этому и приведут.

НАК с 1 марта отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.

Доигрались.

В среднем долг на каждого жителя Смелы 1400 грн.

Зображення

Перед выборами не рискнут.
Пугают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:50

kyk

То есть я освещаю проблему которая имеет огромный масштаб в стране, но я при этом невменяемый. Отличная логика. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:53

  UA написав:
  zzzzzz написав:Модератор, зачем удалять эту информацию ? Скоро такое будет по все стране , неплатежи населения именно к этому и приведут.

НАК с 1 марта отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.

Доигрались.

В среднем долг на каждого жителя Смелы 1400 грн.

Зображення

Перед выборами не рискнут.
Пугают.



А кто заставит включить газ ? Никто. Коболев не может продавать газ должникам тем самым нанося убытки компании в особокрупных размерах. Ему статью могут за это выписать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:55

  trololo написав:zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле

Киев это такой процветающий город в сферическом вакууме?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:58

  UA написав:
  trololo написав:zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле

Киев это такой процветающий город в сферическом вакууме?


господин Трололо думает что проблема неплатежей только в Смеле существует.
Скоро маленькие городки типо Смелы начнут сыпаться из-за неплатежей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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