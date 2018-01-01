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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Модератор, зачем удалять эту информацию ? Скоро такое будет по все стране , неплатежи населения именно к этому и приведут.

НАК с 1 марта отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.

Доигрались.

В среднем долг на каждого жителя Смелы 1400 грн.

Зображення

Перед выборами не рискнут.
Пугают.



А кто заставит включить газ ? Никто. Коболев не может продавать газ должникам тем самым нанося убытки компании в особокрупных размерах. Ему статью могут за это выписать.


Так вроде в ноябре отключали уже в этой Смеле газ, собралась толпа в несколько тысяч человек с намерением начистить лица сотрудникам газовой конторы, терять зубы за Коболева никто не захотел, сорвали пломбы и включили газ.
Потом и Порошенко, и Гройсман лично высказывали неудовлетворение действиями газовиков.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:06

freeze
Да было . Точнее в ноябре из-за долгов НАК не включал газ.
В прошлый раз проблема была другого рода.
Местные власти настолько обнаглели что передали все имущество в аренду другой компании. Компания собрала деньги с населения а за газ не расчиталась, и растворилась в воздухе.

Прокуратура конечно открыла уголовное дело , но естественно никого не поймали.

Сейчас проблема совсем иная. Местная власть утвердила заоблачный тариф на тепло.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:09

  UA написав:
  hume написав:Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе.
Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ.
ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием.
Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.

Судью карма настигла
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:09

  UA написав:
  trololo написав:zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле

Киев это такой процветающий город в сферическом вакууме?


Нет конечно.
Але начебто в Києві не має тієї проблеми, яка створила напругу в Смілій?

Думаєте що жителі сміли поїдуть в биківню і жк тампере?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:10

  zzzzzz написав:
  Xenon написав:
В Киеве стремительно растет население

Эксперты заявляют, что из-за таких темпов уже через шесть лет в столице будет жить пять миллионов человек.

За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. Это последние данные главного управления статистики Киева, но неофициальная цифра на самом деле в разы больше. Об этом сообщили эфире телеканала 1+1.


За 2018 год прирост всего навсего 0,5% ,это официальных граждан.
На 01.12.2018 - 2949558
Такими темпами по 17 тыс в год , надо подождать всего навсего 117 лет :mrgreen:

И опять вам всё не так.
Хорошо - все вымрем и в Киеве в 2050м году будет полмиллиона населения, смуглокожего и с курчавыми волосами. Торгующего очками и кроссовками на бесчисленных "Троещинских майданчиках" и крутящих вам, коренным, на всех углах шаурму с польских окорочков.
Так устроит?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:14

  Прохожий написав:Шаромыги напрочь потеряли берега!
КГС с 1.03. поднимает цены
Что это?
- прыжок дохлой кошки?
- психологическая атака?
- дешевей?

#буитдешеветь! :mrgreen:

Я так понимаю, что вчерашние цены скоро станут историей.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:15

  Первый написав:[
Нет конечно.
Але начебто в Києві не має тієї проблеми, яка створила напругу в Смілій?


Хотел было ответить Первому, но я у него в бане.
Напишите ему кто-то мой ответ.

Киев закрывает неплатежи из собственного бюджета. Ринату каждый год по 500 млн.грн из бюджета башляли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:15

  Первый написав:
  UA написав:
  trololo написав:zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле

Киев это такой процветающий город в сферическом вакууме?


Нет конечно.
Але начебто в Києві не має тієї проблеми, яка створила напругу в Смілій?

Думаєте що жителі сміли поїдуть в биківню і жк тампере?

Думаю в леса под Биковней.
Оттуда будут делать молниеносные нападения на процветающий оазис...
Как козаки нападали на Стамбул с моря.
АК дешевле квартиры :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:19

  Первый написав:
  hume написав:
  Первый написав:Зайшов в монреаль.


Ну шо сказати, форум не читають взагалі

Так сколько?

Сама дешева квартира на 2 поверсі
Площа 43 квадрати
Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат.
Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат.
Фіксація в долларі.
Квартири з видом в труси.
Трьохи дорожчі.

Квартир не в труси можливо відсотків 10.

Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.

Эта стройка в районе м.Арсенальная?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:20

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе.
Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ.
ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием.
Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.

Судью карма настигла

Ага негативное биополе судьи разрушающие воздействует на кладочный раствор :mrgreen:
UA
 
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