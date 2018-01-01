Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Модератор, зачем удалять эту информацию ? Скоро такое будет по все стране , неплатежи населения именно к этому и приведут.
НАК с 1 марта отключает газ Смелакомунтеплоэнерго.
Доигрались.
В среднем долг на каждого жителя Смелы 1400 грн.
Перед выборами не рискнут. Пугают.
А кто заставит включить газ ? Никто. Коболев не может продавать газ должникам тем самым нанося убытки компании в особокрупных размерах. Ему статью могут за это выписать.
Так вроде в ноябре отключали уже в этой Смеле газ, собралась толпа в несколько тысяч человек с намерением начистить лица сотрудникам газовой конторы, терять зубы за Коболева никто не захотел, сорвали пломбы и включили газ. Потом и Порошенко, и Гройсман лично высказывали неудовлетворение действиями газовиков.
freeze Да было . Точнее в ноябре из-за долгов НАК не включал газ. В прошлый раз проблема была другого рода. Местные власти настолько обнаглели что передали все имущество в аренду другой компании. Компания собрала деньги с населения а за газ не расчиталась, и растворилась в воздухе.
Прокуратура конечно открыла уголовное дело , но естественно никого не поймали.
Сейчас проблема совсем иная. Местная власть утвердила заоблачный тариф на тепло.
hume написав:Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе. Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ. ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием. Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.
В Киеве стремительно растет население Эксперты заявляют, что из-за таких темпов уже через шесть лет в столице будет жить пять миллионов человек.
За прошлый год официальных киевлян стало на 17 тысяч больше. Это последние данные главного управления статистики Киева, но неофициальная цифра на самом деле в разы больше. Об этом сообщили эфире телеканала 1+1.
За 2018 год прирост всего навсего 0,5% ,это официальных граждан. На 01.12.2018 - 2949558 Такими темпами по 17 тыс в год , надо подождать всего навсего 117 лет
И опять вам всё не так. Хорошо - все вымрем и в Киеве в 2050м году будет полмиллиона населения, смуглокожего и с курчавыми волосами. Торгующего очками и кроссовками на бесчисленных "Троещинских майданчиках" и крутящих вам, коренным, на всех углах шаурму с польских окорочков. Так устроит?
Сама дешева квартира на 2 поверсі Площа 43 квадрати Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат. Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат. Фіксація в долларі. Квартири з видом в труси. Трьохи дорожчі.
Квартир не в труси можливо відсотків 10.
Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.
hume написав:Всё там норм, от 10а до 8ых номеров точно. Кроме фасада. Оконные рамы в красных домах все были деревянные, отвратного качества поэтому покрутило. Кто их оставил, тот 10 раз пожалел.
Это мне один судья поплакался на тяжкую долю проживающих в Оазисе. Окна у него пластиковые. Менял. Может на плохие менял? ХЗ. ПС. Краснокирпичный Оазис это не монолит - каркас, а кирпич с монолитным междуэтажным перекрытием. Мож и нормально, когда кирпичи десятками из несущих стен выпадают.
Судью карма настигла
Ага негативное биополе судьи разрушающие воздействует на кладочный раствор