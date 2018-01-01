Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Сама дешева квартира на 2 поверсі Площа 43 квадрати Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат. Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат. Фіксація в долларі. Квартири з видом в труси. Трьохи дорожчі.
Квартир не в труси можливо відсотків 10.
Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.
Эта стройка в районе м.Арсенальная?
Та не На Арсенальной можно б и сильно задуматься Это ипеня возле Олимпийской
Первый написав:Сама дешева квартира на 2 поверсі Площа 43 квадрати Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат. Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат. Фіксація в долларі. Квартири з видом в труси. Трьохи дорожчі.
Квартир не в труси можливо відсотків 10.
Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.
Эта стройка в районе м.Арсенальная?
Та не На Арсенальной можно б и сильно задуматься Это ипеня возле Олимпийской
Эх , как на мой взгляд . район один из самых лучших в Киеве.
Сегодня дядечка приходил, профилактику котла делал на квартире (арендаторы жаловались) - 580 грн за 50 мин. работы. Так котел взрослый, трудяжка. Подумалось — кучи новостроев сдают с автономкой, котлы гуано, через год-два это все как посыпется. Молодежь на ветке есть — по быстрому узнавайте, что за котлы ставят, получайте авторизацию у производителя на гарантийное и постгарантийное обслуживание, будет на хлеб с маслом и шоколадку Кто идею реализует — шоколадку вышлите новой почтой.