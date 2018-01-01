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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 589590591592
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:21

Нотаріуси повстали проти схеми з тестуванням у Міністерстві юстиції

http://nashigroshi.org/2019/02/21/notar ... r_LKDd3Ybg


Министр Петренко достиг огромный успехов, ага.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:22

  Vadim V написав:
  Первый написав:Сама дешева квартира на 2 поверсі
Площа 43 квадрати
Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат.
Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат.
Фіксація в долларі.
Квартири з видом в труси.
Трьохи дорожчі.

Квартир не в труси можливо відсотків 10.

Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.

Эта стройка в районе м.Арсенальная?

Та не
На Арсенальной можно б и сильно задуматься
Это ипеня возле Олимпийской
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:25

https://www.stroitel-p.com.ua/news/zhk- ... -zhk-grani
  Прохожий написав:Шаромыги напрочь потеряли берега!
КГС с 1.03. поднимает цены
Что это?
- прыжок дохлой кошки?
- психологическая атака?
- дешевей?

#буитдешеветь! :mrgreen:

https://www.stroitel-p.com.ua/news/zhk- ... -zhk-grani
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:25

про Дарницкую ТЭС ,завод Энергия и проблемы с загрязнением воздуха.

https://censor.net.ua/news/3113064/gose ... siyi_filtr
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:26

  zzzzzz написав:Ждут когда лох пойдет на нерест)

48 с видом в трусы через 4 года.
Наверно лучше нью-йорк за 2 куе готовый.
Разница всего 6 тыс грн между воздухом и сданным обьектом.

ну иди купи там видовую за 55.
и ищи сразу с пшонко-ремонтом, а то и дизайном под запросы Макса Гольдштейна :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:30

барабашов

пост hume

Сообщение Добавлено: Вт 19 фев, 2019 16:42
В жк нью йорк ценники выставили от двух куе метр.
Извечный спор ветки - это локация или мопы? Или у продаванов дах снесло?
https://fn.ua/mview.php?ad_id=12648004#
https://www.country.ua/buy/flat/3253170.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:35

  UA написав:
  Vadim V написав:
  Первый написав:Сама дешева квартира на 2 поверсі
Площа 43 квадрати
Розтермінування до введення в експлуатацію 4 квартал 2022 року - 42,7 кгрн за квадрат.
Вона ж на 10тому - 48 кгрн за квадрат.
Фіксація в долларі.
Квартири з видом в труси.
Трьохи дорожчі.

Квартир не в труси можливо відсотків 10.

Стан будівництва - думаємо, коли будемо зносити будівлю садка, на території якого буде будуватися комплекс.

Эта стройка в районе м.Арсенальная?

Та не
На Арсенальной можно б и сильно задуматься
Это ипеня возле Олимпийской

Эх , как на мой взгляд . район один из самых лучших в Киеве.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня дядечка приходил, профилактику котла делал на квартире (арендаторы жаловались) - 580 грн за 50 мин. работы. Так котел взрослый, трудяжка.
Подумалось — кучи новостроев сдают с автономкой, котлы гуано, через год-два это все как посыпется. Молодежь на ветке есть — по быстрому узнавайте, что за котлы ставят, получайте авторизацию у производителя на гарантийное и постгарантийное обслуживание, будет на хлеб с маслом и шоколадку :)
Кто идею реализует — шоколадку вышлите новой почтой. :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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