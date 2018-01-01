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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 591592593594>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:24

  rusramzik написав:... расписался в ответственности и поехал ..

походу просто поехал, не оставив никаких письменных гарантий
морда
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:29

  rusramzik написав: А так ... да!! Любой врозеточник подымает бабла от косаря :mrgreen:

Денег не жалко, с плеч гора свалилась. И дядечка был ПРОФИ.
Пост написан не в контекрсте "врозеточники оборзели", а в контексте - "птицы, летите туда, там будет много всего вкусного"
Ихмо, цена через пару лет, на эту услугу будет гораздо поболее, и не только потому, что таких котло-юзеров увеличится в разы, а потому что у меня, настоящий мейд ин италия, а не чина, как новостроях....
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана.

Это вы определили или дядя сказал?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:33

  Vadim V написав:
  vhata написав:падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана.

Это вы определили или дядя сказал?
конечно я :) юзаю его уже лет 10. Все, что написала - верно, не хвилюйтесь :)
идею передала (шоколадку жду), тему закрываем, бо прийдет Прохожий бурчать. :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:34

  vhata написав: а потому что у меня, настоящий мейд ин италия, а не чина, как новостроях....

Имя ?, сестра :)
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 21 лют, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:34

vhata

Вопрос гарантии все же очень актуальный. Я вон недавно стекло на машине заклеивал, все класс, профи и т.д. и т.п. , по итогу , ездил к ним еще 3 раза. Да все сделали бесплатно, то в общем 4 визита это как-то многовато.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:37

  Vadim V написав:Имя ?, сестра :)
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осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:37

  vhata написав:
  rusramzik написав: А так ... да!! Любой врозеточник подымает бабла от косаря :mrgreen:

Денег не жалко, с плеч гора свалилась. И дядечка был ПРОФИ.
Пост написан не в контекрсте "врозеточники оборзели", а в контексте - "птицы, летите туда, там будет много всего вкусного"
Ихмо, цена через пару лет, на эту услугу будет гораздо поболее, и не только потому, что таких котло-юзеров увеличится в разы, а потому что у меня, настоящий мейд ин италия, а не чина, как новостроях....

Понял!
А цена со временем в "космос" не пойдет только потому, что поломки имеют однотипный характер, и замена неисправного агрегата уже сейчас "на ютубе онлайн")) Не сложнее чем поменять колесо на машине :wink:
Я сам уже в своем котле поменял и теплообменник, и датчики и прокладки!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:41

  rusramzik написав:Понял!
А цена со временем в "космос" не пойдет только потому, что поломки имеют однотипный характер, и замена неисправного агрегата уже сейчас "на ютубе онлайн")) Не сложнее чем поменять колесо на машине :wink:
Я сам уже в своем котле поменял и теплообменник, и датчики и прокладки!
нет, не покатит. Котел, не та штука, на которой надо тренироваться, даже вильнолюдь как я, это понимает :)
Будет МАСТЕР и с булочкой, и с маслом всегда.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:48

  vhata написав:
  Vadim V написав:Имя ?, сестра :)
личка

У меня с 2006-го Виссман витопенд 100 WHO.........
Vadim V
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