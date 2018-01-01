походу просто поехал, не оставив никаких письменных гарантий
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:24
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:29
Денег не жалко, с плеч гора свалилась. И дядечка был ПРОФИ.
Пост написан не в контекрсте "врозеточники оборзели", а в контексте - "птицы, летите туда, там будет много всего вкусного"
Ихмо, цена через пару лет, на эту услугу будет гораздо поболее, и не только потому, что таких котло-юзеров увеличится в разы, а потому что у меня, настоящий мейд ин италия, а не чина, как новостроях....
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:33
конечно я юзаю его уже лет 10. Все, что написала - верно, не хвилюйтесь
идею передала (шоколадку жду), тему закрываем, бо прийдет Прохожий бурчать.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:34
Имя ?, сестра
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 21 лют, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:34
vhata
Вопрос гарантии все же очень актуальный. Я вон недавно стекло на машине заклеивал, все класс, профи и т.д. и т.п. , по итогу , ездил к ним еще 3 раза. Да все сделали бесплатно, то в общем 4 визита это как-то многовато.
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:37
Понял!
А цена со временем в "космос" не пойдет только потому, что поломки имеют однотипный характер, и замена неисправного агрегата уже сейчас "на ютубе онлайн")) Не сложнее чем поменять колесо на машине
Я сам уже в своем котле поменял и теплообменник, и датчики и прокладки!
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:41
нет, не покатит. Котел, не та штука, на которой надо тренироваться, даже вильнолюдь как я, это понимает
Будет МАСТЕР и с булочкой, и с маслом всегда.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:48
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