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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:06

  Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.

И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:09

  Gastarbaiter написав:
  Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.

И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?


Тоже, что и сейчас
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:20

  vhata написав:падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана.
"Блокнотный" сантехник сказал, что скорее всего нужен новый клапан. Пока искала клапан, нашла дядечку. Дядечка сказал: "спок, 90%, что не клапан". Запчастей не ставил, котел разобрал, продул, подкачал компрессором" и все :) Я, конечно счастлива, что не попала на запчасти, но подумалось - классная идея для бизнеса :)
Дядечка, кстати не промах - взял еще с собой "на ремонт стабилизатор"... :) через неделю узнаю сколько с меня стянет еще :). Но дядечкой - довольна.

Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА :mrgreen:
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Так можно сказать хули там хирург
Разрезал шото там "продул" "прокачал"
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:27

  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?


Тоже, что и сейчас

Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:30

  Gastarbaiter написав:
  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?


Тоже, что и сейчас

Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?


Так а ты зря Гастарбайтер что ли :D Будешь сотоварищи нас содержать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35

  Gastarbaiter написав:
  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?


Тоже, что и сейчас

Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?

МВФ, облигации внешнего займа.
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