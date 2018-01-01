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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:06
Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:09
Gastarbaiter написав: Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:20
vhata написав:
падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана.
"Блокнотный" сантехник сказал, что скорее всего нужен новый клапан. Пока искала клапан, нашла дядечку. Дядечка сказал: "спок, 90%, что не клапан". Запчастей не ставил, котел разобрал, продул, подкачал компрессором" и все
Я, конечно счастлива, что не попала на запчасти, но подумалось - классная идея для бизнеса
Дядечка, кстати не промах - взял еще с собой "на ремонт стабилизатор"...
через неделю узнаю сколько с меня стянет еще
. Но дядечкой - довольна.
Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Так можно сказать хули там хирург
Разрезал шото там "продул" "прокачал"
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:27
trololo написав: Gastarbaiter написав:
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:30
Gastarbaiter написав: trololo написав: Gastarbaiter написав:
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
Так а ты зря Гастарбайтер что ли
Будешь сотоварищи нас содержать
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vano80
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35
Gastarbaiter написав: trololo написав: Gastarbaiter написав:
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
МВФ, облигации внешнего займа.
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