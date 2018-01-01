|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:06
Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 631
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:09
Gastarbaiter написав: Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1908 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:20
vhata написав:
падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана.
"Блокнотный" сантехник сказал, что скорее всего нужен новый клапан. Пока искала клапан, нашла дядечку. Дядечка сказал: "спок, 90%, что не клапан". Запчастей не ставил, котел разобрал, продул, подкачал компрессором" и все
Я, конечно счастлива, что не попала на запчасти, но подумалось - классная идея для бизнеса
Дядечка, кстати не промах - взял еще с собой "на ремонт стабилизатор"...
через неделю узнаю сколько с меня стянет еще
. Но дядечкой - довольна.
Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Так можно сказать хули там хирург
Разрезал шото там "продул" "прокачал"
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3713
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:27
trololo написав: Gastarbaiter написав:
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 631
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:30
Gastarbaiter написав: trololo написав: Gastarbaiter написав:
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
Так а ты зря Гастарбайтер что ли
Будешь сотоварищи нас содержать
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35
Gastarbaiter написав: trololo написав: Gastarbaiter написав:
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
МВФ, облигации внешнего займа.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3713
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:46
Я понимаю, что тема неприятная для многих, но есть же и по другому мыслящие - https://news.finance.ua/ru/news/-/444439/v-pravitelstve-anonsirovali-programmu-sokrashheniya-subsidij
"В правительстве анонсировали программу сокращения субсидий"
Интересно, в этом году возьмем планку в сто ярдов долгов? Боюсь Смила придет в столицу греться, вот и будет у нас 5 миллионов жителей!
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:57
Так уже полным ходом идет. За январь 268 тысячам домохозяйств субсидию убрали, нечего жировать за гос.бюджет. Это при том что в январе самые высокие платежи.
Было в начале года 3,9 млн домохозяйств на субсидиях, теперь чуть больше 3,6 млн.
А в начале 2018 вообще на субсидиях было 6,9 млн.
Домохозяйство это 2,68 человека по держстату.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 31208
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3077 раз.
- Подякували: 5329 раз.
-
- Профіль
-
13
2
1
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:11
Gastarbaiter написав: trololo написав: Gastarbaiter написав:
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Тоже, что и сейчас
Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?
Ломбарды и игральные салоны ))))
Еще СЭС по 16 евроцентов за кВт
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 31208
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3077 раз.
- Подякували: 5329 раз.
-
- Профіль
-
13
2
1
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:34
hume написав: Прохожий написав:
Шаромыги напрочь потеряли берега!
КГС с 1.03. поднимает цены
Что это?
- прыжок дохлой кошки?
- психологическая атака?
- дешевей?
#буитдешеветь!
Я так понимаю, что вчерашние цены скоро станут историей.
Похоже на то.
Тут эксперты про пирамиды вещают но те обычно цены понижают чтобы побольше лохов обилетить, кстати Совские ставки тому отличный пример.
А тут Укрбуд, следом КГС двигают цены вверх. Причем УКРбуд не на 500грн а от души практически на 10%.
Да и реально интересных бюджетных объектов просто нет.
Например УКРбуд поставил забор на Максимовича и влупил конский ценник с поставкой через 3 года(оптимистично)на Арт Хауз...
Еще чуть чуть и котлованы будут стартовать от 1куе/м2
Не к добру это, не к добру...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10304
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 956 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|