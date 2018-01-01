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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 лют, 2019 21:39
vhata написав:
Сегодня дядечка приходил, профилактику котла делал на квартире (арендаторы жаловались) - 580 грн за 50 мин. работы. Так котел взрослый, трудяжка.
Подумалось — кучи новостроев сдают с автономкой
, котлы гуано, через год-два это все как посыпется. Молодежь на ветке есть — по быстрому узнавайте, что за котлы ставят, получайте авторизацию у производителя на гарантийное и постгарантийное обслуживание, будет на хлеб с маслом и шоколадку
Кто идею реализует — шоколадку вышлите новой почтой.
извиняюсь это про какой город речь?
в Киеве???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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