Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vhata написав:Сегодня дядечка приходил, профилактику котла делал на квартире (арендаторы жаловались) - 580 грн за 50 мин. работы. Так котел взрослый, трудяжка. Подумалось — кучи новостроев сдают с автономкой, котлы гуано, через год-два это все как посыпется. Молодежь на ветке есть — по быстрому узнавайте, что за котлы ставят, получайте авторизацию у производителя на гарантийное и постгарантийное обслуживание, будет на хлеб с маслом и шоколадку Кто идею реализует — шоколадку вышлите новой почтой.
извиняюсь это про какой город речь? в Киеве???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:извиняюсь это про какой город речь? в Киеве???
Прохожий, Вы как местное гестапо - нет, не Киев, в подписи для Всех написала, что пишу из провинции. Если Вы - хозяин форума, обещаю в ветке не писать, если просто дежурный с повязкой, то потерпите или пожалуйтесь модерам
UA написав:Ну Вы даете Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано. Это ж не МВА И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Амосов делил людей по умению напрягаться. У всех есть выбор - или мба и всю жизнь "на дядю", или - руки, мозг, фоп и свобода.
Прохожий написав:извиняюсь это про какой город речь? в Киеве???
Прохожий, Вы как местное гестапо - нет, не Киев, в подписи для Всех написала, что пишу из провинции. Если Вы - хозяин форума, обещаю в ветке не писать, если просто дежурный с повязкой, то потерпите или пожалуйтесь модерам
Ну это вы его сейчас понизили, там хозяин жизни минимум
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
UA написав:Ну Вы даете Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано. Это ж не МВА И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Амосов делил людей по умению напрягаться. У всех есть выбор - или мба и всю жизнь "на дядю", или - руки, мозг, фоп и свобода.
Сколько, если не секрет, удается за год заработать рукам, мозгу и фопу на свободе?