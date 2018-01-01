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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596>
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:39

  vhata написав:Сегодня дядечка приходил, профилактику котла делал на квартире (арендаторы жаловались) - 580 грн за 50 мин. работы. Так котел взрослый, трудяжка.
Подумалось — кучи новостроев сдают с автономкой, котлы гуано, через год-два это все как посыпется. Молодежь на ветке есть — по быстрому узнавайте, что за котлы ставят, получайте авторизацию у производителя на гарантийное и постгарантийное обслуживание, будет на хлеб с маслом и шоколадку :)
Кто идею реализует — шоколадку вышлите новой почтой. :)

извиняюсь это про какой город речь?
в Киеве???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:27

  Gastarbaiter написав:
  trololo написав:
  Gastarbaiter написав:И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?


Тоже, что и сейчас

Откуда кэш будет генериться, если все в Киев переедут?

Оттуда же, откуда и сейчас
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:35

  Прохожий написав:извиняюсь это про какой город речь?
в Киеве???
Прохожий, Вы как местное гестапо - нет, не Киев, в подписи для Всех написала, что пишу из провинции.
Если Вы - хозяин форума, обещаю в ветке не писать, если просто дежурный с повязкой, то потерпите или пожалуйтесь модерам :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:37

vhata
Мне интересно читать. А господин Прохожий пусть потерпит )
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:39

  UA написав:Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА :mrgreen:
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Амосов делил людей по умению напрягаться. У всех есть выбор - или мба и всю жизнь "на дядю", или - руки, мозг, фоп и свобода.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44

  vhata написав:
  Прохожий написав:извиняюсь это про какой город речь?
в Киеве???
Прохожий, Вы как местное гестапо - нет, не Киев, в подписи для Всех написала, что пишу из провинции.
Если Вы - хозяин форума, обещаю в ветке не писать, если просто дежурный с повязкой, то потерпите или пожалуйтесь модерам :)

Ну это вы его сейчас понизили, там хозяин жизни минимум :o
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:07

Вот еще один пример несоответствия места и наполнения квартиры ( 1 этаж )

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 64570.html
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:38

  vhata написав:
  UA написав:Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА :mrgreen:
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Амосов делил людей по умению напрягаться. У всех есть выбор - или мба и всю жизнь "на дядю", или - руки, мозг, фоп и свобода.

Сколько, если не секрет, удается за год заработать рукам, мозгу и фопу на свободе?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:43

ендерный комитет КП«Киевский метрополитен» 21 февраля принял решение об отменить тендер на работы по строительству Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена.

Как Strou.net сообщили в пресс-службе компании, официальной причиной отмены тендера на ТЭО проекта названо сокращение расходов на закупку работ. Ранее на этот этап работы было запланировано 148,5 миллионов гривен. В то же время, Программа экономического развития на 2019й год не предусматривала источником финансирования проекта средства городского бюджета.

21 февраля 2019го года тендерный комитет КП«Киевский метрополитен» опубликовал протокол заседания с его итогами: тендер на проектные работы по строительству Подольско-Выгуровской линии (Кольцевая дорога — на жилмассив Выгуровщина — Троещина с двумя электродепо) отменен.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:31

airmax78 много, но Порошенко все забрать хочет своими налогами для ФОПов :cry: Не хватает на оплату менеджеров с МБА в Рошене наверное, вот и использует фопов по полной
alfredhaos
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