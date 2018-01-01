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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:50
alfredhaos написав:airmax78
много, но Порошенко все забрать хочет своими налогами для ФОПов
Не хватает на оплату менеджеров с МБА в Рошене наверное, вот и использует фопов по полной
Не стесняйтесь, назовите цифру.
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