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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:50

  alfredhaos написав:airmax78 много, но Порошенко все забрать хочет своими налогами для ФОПов :cry: Не хватает на оплату менеджеров с МБА в Рошене наверное, вот и использует фопов по полной

Не стесняйтесь, назовите цифру.
airmax78
 
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  #<1 ... 593594595596
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