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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:50

  alfredhaos написав:airmax78 много, но Порошенко все забрать хочет своими налогами для ФОПов :cry: Не хватает на оплату менеджеров с МБА в Рошене наверное, вот и использует фопов по полной

Не стесняйтесь, назовите цифру.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:08

  zzzzzz написав:
  trololo написав:zzzzzz

в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле


А вы думаете если население не платит по счетам то кто-то будет его бесплатно продолжать поставлять ?

Вам известно сколько каждый год Киев перечислял Киевэнерго за должников ?
Примерно по пол миллиарда грн , ежегодно !

В Києві приблизно 5-10% квартир мають заборгованість за ЖК-послуги 5000-25000 грн.

Проте рожевоокулярники цього не знають, тому що знати не хочуть. Їм і так добре
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:11

  zzzzzz написав:vhata
Мне интересно читать. А господин Прохожий пусть потерпит )

Якщо пан Прохожий бажає посратись з ким, то є гілка з туркоманом п.Акуртом. Ще той нарцис!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:13

  Gastarbaiter написав:
  Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.

И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?

Так!
Також працювати електриками, плиточниками і шоферами.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:16

  UA написав:
  vhata написав:падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана.
"Блокнотный" сантехник сказал, что скорее всего нужен новый клапан. Пока искала клапан, нашла дядечку. Дядечка сказал: "спок, 90%, что не клапан". Запчастей не ставил, котел разобрал, продул, подкачал компрессором" и все :) Я, конечно счастлива, что не попала на запчасти, но подумалось - классная идея для бизнеса :)
Дядечка, кстати не промах - взял еще с собой "на ремонт стабилизатор"... :) через неделю узнаю сколько с меня стянет еще :). Но дядечкой - довольна.

Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА :mrgreen:
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Так можно сказать хули там хирург
Разрезал шото там "продул" "прокачал"

Дядьки-автослюсарі, які ремонтують машини в гаражах на Дврз - то взагалі спеціалісти найвищого гатунку, майстри супер-пупер!
Куди там Ілону Маску чи японському оператору станка з ЧПУ!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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