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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:50
alfredhaos написав:airmax78
много, но Порошенко все забрать хочет своими налогами для ФОПов
Не хватает на оплату менеджеров с МБА в Рошене наверное, вот и использует фопов по полной
Не стесняйтесь, назовите цифру.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:08
zzzzzz написав: trololo написав:zzzzzz
в ветке киев обсуждается, максимум пригород. а не комуналка в смеле
А вы думаете если население не платит по счетам то кто-то будет его бесплатно продолжать поставлять ?
Вам известно сколько каждый год Киев перечислял Киевэнерго за должников ?
Примерно по пол миллиарда грн , ежегодно !
В Києві приблизно 5-10% квартир мають заборгованість за ЖК-послуги 5000-25000 грн.
Проте рожевоокулярники цього не знають, тому що знати не хочуть. Їм і так добре
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:11
zzzzzz написав:vhata
Мне интересно читать. А господин Прохожий пусть потерпит )
Якщо пан Прохожий бажає посратись з ким, то є гілка з туркоманом п.Акуртом. Ще той нарцис!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:13
Gastarbaiter написав: Xenon написав:
По прогнозам демографов, в 2025 году в столице будет жить более пяти млн человек.
И что они все делать будут? Кофе друг другу варить?
Так!
Також працювати електриками, плиточниками і шоферами.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 07:16
UA написав: vhata написав:
падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана.
"Блокнотный" сантехник сказал, что скорее всего нужен новый клапан. Пока искала клапан, нашла дядечку. Дядечка сказал: "спок, 90%, что не клапан". Запчастей не ставил, котел разобрал, продул, подкачал компрессором" и все
Я, конечно счастлива, что не попала на запчасти, но подумалось - классная идея для бизнеса
Дядечка, кстати не промах - взял еще с собой "на ремонт стабилизатор"...
через неделю узнаю сколько с меня стянет еще
. Но дядечкой - довольна.
Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Так можно сказать хули там хирург
Разрезал шото там "продул" "прокачал"
Дядьки-автослюсарі, які ремонтують машини в гаражах на Дврз - то взагалі спеціалісти найвищого гатунку, майстри супер-пупер!
Куди там Ілону Маску чи японському оператору станка з ЧПУ!
У дядьків з ДВРЗ - зарплата така, що Американці і німці їдуть працювати в стародарницьких гаражах!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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