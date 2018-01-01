Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vhata написав:падало давление в системе, отключался, капало со взрывного клапана. "Блокнотный" сантехник сказал, что скорее всего нужен новый клапан. Пока искала клапан, нашла дядечку. Дядечка сказал: "спок, 90%, что не клапан". Запчастей не ставил, котел разобрал, продул, подкачал компрессором" и все Я, конечно счастлива, что не попала на запчасти, но подумалось - классная идея для бизнеса Дядечка, кстати не промах - взял еще с собой "на ремонт стабилизатор"... через неделю узнаю сколько с меня стянет еще . Но дядечкой - довольна.
Ну Вы даете Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано. Это ж не МВА И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял. Так можно сказать хули там хирург Разрезал шото там "продул" "прокачал"
Дядьки-автослюсарі, які ремонтують машини в гаражах на ДВРЗ - то взагалі спеціалісти найвищого гатунку, майстри супер-пупер! Куди там Ілону Маску чи воротилам з Уол-Стріту!
У дядьків з ДВРЗ - зарплата така, що Американці і німці їдуть працювати в стародарницьких гаражах!!!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 лют, 2019 08:20, всього редагувалось 1 раз.