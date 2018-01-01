RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:57

Прошу подсказки.
Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?

Имеется ввиду
- шумоизоляция
- хорошие планировки
- толщина стен
- высота потолков
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 31216
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3078 раз.
Подякували: 5332 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:02

  vhata написав:Сегодня дядечка приходил, профилактику котла делал на квартире (арендаторы жаловались) - 580 грн за 50 мин. работы. Так котел взрослый, трудяжка.
Подумалось — кучи новостроев сдают с автономкой, котлы гуано, через год-два это все как посыпется. Молодежь на ветке есть — по быстрому узнавайте, что за котлы ставят, получайте авторизацию у производителя на гарантийное и постгарантийное обслуживание, будет на хлеб с маслом и шоколадку :)
Кто идею реализует — шоколадку вышлите новой почтой. :)

Не в одних котлах счастье )))
Начала сбоить посудомойка. Пришел парень (до 30). Забился датчик. Разобрал, почистил - заработало. Те же 50 минут работы. 600 гривен.
Видать это прибитая такса по Киеву ~ 600 гривен за первый час ))))
Можно аппроксимировать месячный доход...
П.С. Ежели че - у парня очень плотный график. Ждал 2 дня, чтобы вклинится в его расписание.
J_P
 
Повідомлень: 698
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:11

  vhata написав:
  UA написав:Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА :mrgreen:
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Амосов делил людей по умению напрягаться. У всех есть выбор - или мба и всю жизнь "на дядю", или - руки, мозг, фоп и свобода.

Согласен.
С МВА всё просто.
Взял у папы 20 000 у.е и просто отнес в специальное место, где тебе расскажут что ты самый умный и не такой как все.
А газовый котел и взорваться может. Тут знания нужны.
UA
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 19.07.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:21

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  UA написав:Ну Вы даете
Чтобы стать классным спецом в таких специальностях, нужен не один год. И не каждому дано.
Это ж не МВА :mrgreen:
И вопрос специальной лицензии на работы с газовым оборудованием как бы ни кто отменял.
Амосов делил людей по умению напрягаться. У всех есть выбор - или мба и всю жизнь "на дядю", или - руки, мозг, фоп и свобода.

Сколько, если не секрет, удается за год заработать рукам, мозгу и фопу на свободе?

Чистыми ( т.е. с вычетом затрат на проезд - инструмент) около 1000у.е.в месяц
Но это квалифицированные мастера. А таких мало и с каждым годом становится всё меньше.
UA
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 19.07.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alfredhaos написав:менеджеров с МБА в Рошене

Вы хотели пошутить, но попали точно в цель.
Знаю заочно одного такого: получал МВА в Испании, но перспективы на Западе были не очень радостные, т.к. конкуренция зашкаливает (много конкурентов-индийцев толковых и т.д.).
В результате вернулся, работает в Виннице именно там :)
ЗЫ это я к чему: элитисту Максу, видимо, ещё долго тут с нами мучиться :(
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 29.11.16
Подякував: 683 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:"Блокнотный" сантехник сказал, что скорее всего нужен новый клапан. Пока искала клапан, нашла дядечку. Дядечка сказал: "спок, 90%, что не клапан". Запчастей не ставил, котел разобрал, продул, подкачал компрессором" и все :) Я, конечно счастлива, что не попала на запчасти

Вспомнилось. 2011 год, на съёмной квартире перестал работать холодильник-трудяжка, ему на тот момент лет 25 было. Звоню в сервисы разные, рассказываю все симптомы больного, в ответ во всех конторах говорят"это у вас компрессор сломался, 1100-1200 грн. Выезжать на диагностику никто не собирается. Звоню хозяину, озвучиваю. Он подгоняет знакомого электрика, тот изучает вопрос и , как часто это бывает, дело всего лишь в реле. Плачу за реле 50 грн и 100 грн за полчаса работы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8868
З нами з: 10.06.11
Подякував: 161 раз.
Подякували: 741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 593594595596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], kupyansk, Serg-ik, zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1318, 1319, 1320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13194 2256069
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:48
UA
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 24494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22036)
22.02.2019 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.