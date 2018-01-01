Прошу подсказки.
Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?
Имеется ввиду
- шумоизоляция
- хорошие планировки
- толщина стен
- высота потолков
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:57
Прошу подсказки.
Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?
Имеется ввиду
- шумоизоляция
- хорошие планировки
- толщина стен
- высота потолков
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:02
Не в одних котлах счастье )))
Начала сбоить посудомойка. Пришел парень (до 30). Забился датчик. Разобрал, почистил - заработало. Те же 50 минут работы. 600 гривен.
Видать это прибитая такса по Киеву ~ 600 гривен за первый час ))))
Можно аппроксимировать месячный доход...
П.С. Ежели че - у парня очень плотный график. Ждал 2 дня, чтобы вклинится в его расписание.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:11
Согласен.
С МВА всё просто.
Взял у папы 20 000 у.е и просто отнес в специальное место, где тебе расскажут что ты самый умный и не такой как все.
А газовый котел и взорваться может. Тут знания нужны.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:21
Чистыми ( т.е. с вычетом затрат на проезд - инструмент) около 1000у.е.в месяц
Но это квалифицированные мастера. А таких мало и с каждым годом становится всё меньше.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы хотели пошутить, но попали точно в цель.
Знаю заочно одного такого: получал МВА в Испании, но перспективы на Западе были не очень радостные, т.к. конкуренция зашкаливает (много конкурентов-индийцев толковых и т.д.).
В результате вернулся, работает в Виннице именно там
ЗЫ это я к чему: элитисту Максу, видимо, ещё долго тут с нами мучиться
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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