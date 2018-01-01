сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками
совмин рулит имхо
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:03
сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками
совмин рулит имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:08
kingkongovets
А можете объяснить разницу между старым и не очень старым совмином.
Например старый совмин Дарницкий бульвар 1-3 , и более свежие бл.Леси Украинки 21 или Старонаводницкая 4 ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:09
У меня одноклассник жил -может то и не совсем сталлинка, но дом был или 4 или 5 этажный, лифт был, ширина стены в оконном проеме я даже хз какая была, но подоконник у него был глубже чем у меня письменный стол, а потолки были такие что когда сидели на кухня я смотрел на входную дверь на кухню и понимал что над ней можно спокойно еще одну такую же поставить .
ПС. дома с деревянными перекрытиями в топку, в совминах неплохие планировки, но потолки там почти везде стандартные.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19
kingkongovets
а що це за покемон ?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19
насколько я знаю по тем нормативам лифты в 4-5 этажные дома не ставились, можно адрес?
в совмине как правило высота потолка 2.75 - это норм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:20
Жека79
Строителей 28/15 , дом 1953 года, потолок 3,20 - это классический пример , там даже часть балконов поддерживают колоны
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:28
В совмине на старонаводницкой, во всём, очень маленькие ванные и су, не объединяются, и не увеличиваются. В целом планировки очень хорошие, но вот эта засада отбивает всякое желание. Ну и новые счета за отопление.
При этом четырешки 110 метров по ощущениям гораздо больше, чем чеетырёшки большего метража в новостроях
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:37
Точного адресса увы не подскажу, это было 30 лет назад в начальных классах школы, дом был на Пушкинской, а вот номер не помню к сожалению.Когда мы были четвертом классе они все продали тут и уехали на пмж в Германию(семья евреев). Может ошибаюсь и дом не 5 этажный а 6, честно не могу утверждать точно. Но точно помню что лифт был такой старый где дверь надо самому закрывать, он жил на 3 этаже, если пешком подняться то такое ощущение что подниматься выше чем в хрущевке на 5-й.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:41
это царский дом, поэтому и потолки такие)
ну и деревянные перекрытия, если капиталки не было
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:42
Жека79
В начале Пушкинской дореволюционные дома, я там доже бывал у одноклассников.В коммуналках. На этаже 2 квартиры по 6-8 комнат.
Живите своим умом!
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