Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:03

Жека79 написав: zzzzzz написав: Прошу подсказки.

Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?



Имеется ввиду

- шумоизоляция

- хорошие планировки

- толщина стен

Сталинки .



Все из названного вами присутствует, особенно толщина стен и высота потолков



сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками

сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками
совмин рулит имхо

