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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 595596597598>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:03

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Прошу подсказки.
Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?

Имеется ввиду
- шумоизоляция
- хорошие планировки
- толщина стен
- высота потолков


Сталинки :) .

Все из названного вами присутствует, особенно толщина стен и высота потолков :)


сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками
совмин рулит имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:08

kingkongovets
А можете объяснить разницу между старым и не очень старым совмином.
Например старый совмин Дарницкий бульвар 1-3 , и более свежие бл.Леси Украинки 21 или Старонаводницкая 4 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:09

  kingkongovets написав:
  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Прошу подсказки.
Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?

Имеется ввиду
- шумоизоляция
- хорошие планировки
- толщина стен
- высота потолков


Сталинки :) .

Все из названного вами присутствует, особенно толщина стен и высота потолков :)


сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками
совмин рулит имхо


У меня одноклассник жил -может то и не совсем сталлинка, но дом был или 4 или 5 этажный, лифт был, ширина стены в оконном проеме я даже хз какая была, но подоконник у него был глубже чем у меня письменный стол, а потолки были такие что когда сидели на кухня я смотрел на входную дверь на кухню и понимал что над ней можно спокойно еще одну такую же поставить :mrgreen: .
ПС. дома с деревянными перекрытиями в топку, в совминах неплохие планировки, но потолки там почти везде стандартные.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19

kingkongovets
а що це за покемон ?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ekskly ... 087f103858
onlynafta
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19

  Жека79 написав:У меня одноклассник жил -может то и не совсем сталлинка, но дом был или 4 или 5 этажный, лифт был, ширина стены в оконном проеме я даже хз какая была, но подоконник у него был глубже чем у меня письменный стол, а потолки были такие что когда сидели на кухня я смотрел на входную дверь на кухню и понимал что над ней можно спокойно еще одну такую же поставить :mrgreen: .
ПС. дома с деревянными перекрытиями в топку, в совминах неплохие планировки, но потолки там почти везде стандартные.


насколько я знаю по тем нормативам лифты в 4-5 этажные дома не ставились, можно адрес?
в совмине как правило высота потолка 2.75 - это норм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:20

Жека79

Строителей 28/15 , дом 1953 года, потолок 3,20 - это классический пример , там даже часть балконов поддерживают колоны
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:28

  kingkongovets написав:сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками
совмин рулит имхо

В совмине на старонаводницкой, во всём, очень маленькие ванные и су, не объединяются, и не увеличиваются. В целом планировки очень хорошие, но вот эта засада отбивает всякое желание. Ну и новые счета за отопление.

При этом четырешки 110 метров по ощущениям гораздо больше, чем чеетырёшки большего метража в новостроях
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:37

  kingkongovets написав:
насколько я знаю по тем нормативам лифты в 4-5 этажные дома не ставились, можно адрес?
в совмине как правило высота потолка 2.75 - это норм


Точного адресса увы не подскажу, это было 30 лет назад в начальных классах школы, дом был на Пушкинской, а вот номер не помню к сожалению.Когда мы были четвертом классе они все продали тут и уехали на пмж в Германию(семья евреев). Может ошибаюсь и дом не 5 этажный а 6, честно не могу утверждать точно. Но точно помню что лифт был такой старый где дверь надо самому закрывать, он жил на 3 этаже, если пешком подняться то такое ощущение что подниматься выше чем в хрущевке на 5-й.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:41

  Жека79 написав:
  kingkongovets написав:
насколько я знаю по тем нормативам лифты в 4-5 этажные дома не ставились, можно адрес?
в совмине как правило высота потолка 2.75 - это норм


Точного адресса увы не подскажу, это было 30 лет назад в начальных классах школы, дом был на Пушкинской, а вот номер не помню к сожалению.Когда мы были четвертом классе они все продали тут и уехали на пмж в Германию(семья евреев). Может ошибаюсь и дом не 5 этажный а 6, честно не могу утверждать точно. Но точно помню что лифт был такой старый где дверь надо самому закрывать, он жил на 3 этаже, если пешком подняться то такое ощущение что подниматься выше чем в хрущевке на 5-й.


это царский дом, поэтому и потолки такие)
ну и деревянные перекрытия, если капиталки не было
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:42

Жека79
В начале Пушкинской дореволюционные дома, я там доже бывал у одноклассников.В коммуналках. На этаже 2 квартиры по 6-8 комнат.
Живите своим умом!
zzzzzz
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