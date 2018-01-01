Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:09

kingkongovets написав: Жека79 написав: zzzzzz написав: Прошу подсказки.

Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?



Имеется ввиду

- шумоизоляция

- хорошие планировки

- толщина стен

- высота потолков Прошу подсказки.Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?Имеется ввиду- шумоизоляция- хорошие планировки- толщина стен- высота потолков



Сталинки .



Все из названного вами присутствует, особенно толщина стен и высота потолков СталинкиВсе из названного вами присутствует, особенно толщина стен и высота потолков



сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками

совмин рулит имхо сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонкамисовмин рулит имхо

У меня одноклассник жил -может то и не совсем сталлинка, но дом был или 4 или 5 этажный, лифт был, ширина стены в оконном проеме я даже хз какая была, но подоконник у него был глубже чем у меня письменный стол, а потолки были такие что когда сидели на кухня я смотрел на входную дверь на кухню и понимал что над ней можно спокойно еще одну такую же поставитьПС. дома с деревянными перекрытиями в топку, в совминах неплохие планировки, но потолки там почти везде стандартные.