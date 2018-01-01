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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:47
Первый
какое Торонто? я вижу фото эстакады над автовокзалом в Киеве
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49
Первый.А фотки убитых хрущей закончились ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:54
Жека79 І Трололо
І муха не пролетить:-)
Якось на рендерах білих ліній не має оточуючих будівель:-)
До речі - ЦЕНТР МІСТА!!! на думку забудовника:-)
Хоча на думку "форумчан" олімпійська дальні іпеня. А тут за голосіївською.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:02
Ремонт - авторский проект
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:36
из описания
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под домом действующее бомбоубежище на два этажа с входом из подьезда - актуально в нынешних реалиях,
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Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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