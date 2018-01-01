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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 596597598599>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:44

ТоронтоЗображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:46

Первый

торонто курильщика :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:47

Первый

какое Торонто? я вижу фото эстакады над автовокзалом в Киеве :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:49

  Жека79 написав:Первый

какое Торонто? я вижу фото эстакады над автовокзалом в Киеве :)

Первый.А фотки убитых хрущей закончились ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:54

Жека79 І Трололо

І муха не пролетить:-)

Зображення


Якось на рендерах білих ліній не має оточуючих будівель:-)

До речі - ЦЕНТР МІСТА!!! на думку забудовника:-)
Хоча на думку "форумчан" олімпійська дальні іпеня. А тут за голосіївською.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:02

  onlynafta написав:kingkongovets
а що це за покемон ?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ekskly ... 087f103858

Ремонт - авторский проект :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:36

  Faceless написав:
  onlynafta написав:kingkongovets
а що це за покемон ?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ekskly ... 087f103858

Ремонт - авторский проект :mrgreen:


:mrgreen: из описания
----
под домом действующее бомбоубежище на два этажа с входом из подьезда - актуально в нынешних реалиях,
----
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:41

  Жека79 написав:
  Faceless написав:
  onlynafta написав:kingkongovets
а що це за покемон ?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ekskly ... 087f103858

Ремонт - авторский проект :mrgreen:


:mrgreen: из описания
----
под домом действующее бомбоубежище на два этажа с входом из подьезда - актуально в нынешних реалиях,
----


"Самая дешевая цена за метр по району , значительно дешевле чем в новострое , если хотите новострой - подумайте , достроят ли его после выборов !Избавьте себя от головной боли - покупайте качественное жильё проведённое годами с документами и законными документами или будете ходить пешком с 25 этажа и выносить нечистоты в ведре . "
Бу-га-га)))

"из окна видно дачу Хрущёва" - круто!)))

"есть свободные паркоместа( прикиньте сколько машин поместиться под новостроем ) солидные соседи" - вау)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 лют, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:14

  hume написав:
  zzzzzz написав:Вот еще один пример несоответствия места и наполнения квартиры ( 1 этаж )

https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 64570.html

Комнаты правильной формы, сержику понравятся.

Хороший метраж комнат, мне тоже нра

3к и... совместный санузел. Это приговор. Таким планировочным решением стоимость ремонта обнуляется.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:36

  kingkongovets написав:
  Жека79 написав:У меня одноклассник жил -может то и не совсем сталлинка, но дом был или 4 или 5 этажный, лифт был, ширина стены в оконном проеме я даже хз какая была, но подоконник у него был глубже чем у меня письменный стол, а потолки были такие что когда сидели на кухня я смотрел на входную дверь на кухню и понимал что над ней можно спокойно еще одну такую же поставить :mrgreen: .
ПС. дома с деревянными перекрытиями в топку, в совминах неплохие планировки, но потолки там почти везде стандартные.


насколько я знаю по тем нормативам лифты в 4-5 этажные дома не ставились, можно адрес?
в совмине как правило высота потолка 2.75 - это норм


В старих будинках на Богомольця (навпроти МВС) є ліфти. Хоча може це швидше спецпроект того часу.
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