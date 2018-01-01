Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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из описания ---- под домом действующее бомбоубежище на два этажа с входом из подьезда - актуально в нынешних реалиях, ----
"Самая дешевая цена за метр по району , значительно дешевле чем в новострое , если хотите новострой - подумайте , достроят ли его после выборов !Избавьте себя от головной боли - покупайте качественное жильё проведённое годами с документами и законными документами или будете ходить пешком с 25 этажа и выносить нечистоты в ведре . " Бу-га-га)))
"из окна видно дачу Хрущёва" - круто!)))
"есть свободные паркоместа( прикиньте сколько машин поместиться под новостроем ) солидные соседи" - вау)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 лют, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Жека79 написав:У меня одноклассник жил -может то и не совсем сталлинка, но дом был или 4 или 5 этажный, лифт был, ширина стены в оконном проеме я даже хз какая была, но подоконник у него был глубже чем у меня письменный стол, а потолки были такие что когда сидели на кухня я смотрел на входную дверь на кухню и понимал что над ней можно спокойно еще одну такую же поставить . ПС. дома с деревянными перекрытиями в топку, в совминах неплохие планировки, но потолки там почти везде стандартные.
насколько я знаю по тем нормативам лифты в 4-5 этажные дома не ставились, можно адрес? в совмине как правило высота потолка 2.75 - это норм
В старих будинках на Богомольця (навпроти МВС) є ліфти. Хоча може це швидше спецпроект того часу.