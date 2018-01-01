Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Директор Института города Александр Сергиенко утверждает, что Киев «перегружен» жителями городов Киевской области и ближайших к столице регионов, которые ежедневно приезжают на работу, или же арендуют жилье. По подсчетам, ежедневно в Киев направляются 560 тысяч человек — треть всего населения Киевской области.
Кроме этого, чаще всего в столицу едут из Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.
«Надо, что окружающие общины вместе решали проблемы пространственного планирования. Иначе Киев задохнется и утонет с окружающими территориями в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов. Это происходит уже сейчас», — сказала Сергиенко.
По официальным данным, в 2018 году количество зарегистрированных киевлян увеличилась на 17 000. Согласно государственной статистике, в Киеве проживает 3 млн человек, но по реальным подсчетам людей гораздо больше — около 4 миллионов. По прогнозам организации, к 2025 году в Киеве будет проживать 5 млн человек. Отмечается, что средний возраст киевлян составляет 39 лет, 54% из них — женщин.
kingkongovets написав:Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.
Большой спец этот Сергиенко по налогам и местам уплаты " за городом регистрации". Я так понимаю, это невдалый автоматический перевод с украинского, а не намёк на то, что налог платится за пределами города регистрации. Или всё правильно? Иногородние платят налоги за пределами своего города, то есть в Киеве? И всё-таки интересно, какие налоги платят эти ежедневные понаехи и где ? И как это мешает Киеву?
«Надо, что окружающие общины вместе решали проблемы пространственного планирования. Иначе Киев задохнется и утонет с окружающими территориями в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов. Это происходит уже сейчас», — сказала Сергиенко.
Конечно, надо. Для этого надо оттяпать Коцюбинское и сделать его Киевом . И Метро в Ирпень проложить. Чтоб принести и привезти туда передовой опыт решения инфраструктурных проблем Киева: дома в 10 метров от дорог и трамвайных рельс, торговые центры над метро, непостроенные садики, переполненные школы, коряво отремонтированные поликлиники, асфальт, исчезающий с дорог ранее чем 5 лет от даты укладки и т.д.
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kingkongovets написав:...что Киев «перегружен» жителями городов Киевской области и ближайших к столице регионов, которые ежедневно приезжают на работу, или же арендуют жилье. По подсчетам, ежедневно в Киев направляются 560 тысяч человек — треть всего населения Киевской области....Согласно государственной статистике, в Киеве проживает 3 млн человек, но по реальным подсчетам людей гораздо больше — около 4 миллионов. По прогнозам организации, к 2025 году в Киеве будет проживать 5 млн человек. ..
умный мер остановил бы проект веломостика и кинулся бы клепать заводы/станции переработки/утилизации мусора/стоков.. Жаль, что эти "бы" не в Киеве