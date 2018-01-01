Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Директор Института города Александр Сергиенко утверждает, что Киев «перегружен» жителями городов Киевской области и ближайших к столице регионов, которые ежедневно приезжают на работу, или же арендуют жилье. По подсчетам, ежедневно в Киев направляются 560 тысяч человек — треть всего населения Киевской области.
Кроме этого, чаще всего в столицу едут из Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.
«Надо, что окружающие общины вместе решали проблемы пространственного планирования. Иначе Киев задохнется и утонет с окружающими территориями в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов. Это происходит уже сейчас», — сказала Сергиенко.
По официальным данным, в 2018 году количество зарегистрированных киевлян увеличилась на 17 000. Согласно государственной статистике, в Киеве проживает 3 млн человек, но по реальным подсчетам людей гораздо больше — около 4 миллионов. По прогнозам организации, к 2025 году в Киеве будет проживать 5 млн человек. Отмечается, что средний возраст киевлян составляет 39 лет, 54% из них — женщин.
kingkongovets написав:Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.
Большой спец этот Сергиенко по налогам и местам уплаты " за городом регистрации". Я так понимаю, это невдалый автоматический перевод с украинского, а не намёк на то, что налог платится за пределами города регистрации. Или всё правильно? Иногородние платят налоги за пределами своего города, то есть в Киеве? И всё-таки интересно, какие налоги платят эти ежедневные понаехи и где ? И как это мешает Киеву?
«Надо, что окружающие общины вместе решали проблемы пространственного планирования. Иначе Киев задохнется и утонет с окружающими территориями в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов. Это происходит уже сейчас», — сказала Сергиенко.
Конечно, надо. Для этого надо оттяпать Коцюбинское и сделать его Киевом . И Метро в Ирпень проложить. Чтоб принести и привезти туда передовой опыт решения инфраструктурных проблем Киева: дома в 10 метров от дорог и трамвайных рельс, торговые центры над метро, непостроенные садики, переполненные школы, коряво отремонтированные поликлиники, асфальт, исчезающий с дорог ранее чем 5 лет от даты укладки и т.д.
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kingkongovets написав:...что Киев «перегружен» жителями городов Киевской области и ближайших к столице регионов, которые ежедневно приезжают на работу, или же арендуют жилье. По подсчетам, ежедневно в Киев направляются 560 тысяч человек — треть всего населения Киевской области....Согласно государственной статистике, в Киеве проживает 3 млн человек, но по реальным подсчетам людей гораздо больше — около 4 миллионов. По прогнозам организации, к 2025 году в Киеве будет проживать 5 млн человек. ..
умный мер остановил бы проект веломостика и кинулся бы клепать заводы/станции переработки/утилизации мусора/стоков.. Жаль, что эти "бы" не в Киеве
kingkongovets написав:Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.
Большой спец этот Сергиенко по налогам и местам уплаты " за городом регистрации". Я так понимаю, это невдалый автоматический перевод с украинского, а не намёк на то, что налог платится за пределами города регистрации. Или всё правильно? Иногородние платят налоги за пределами своего города, то есть в Киеве? И всё-таки интересно, какие налоги платят эти ежедневные понаехи и где ? И как это мешает Киеву?
Уже ж разбирали этот вопрос. Киев, бюджет, на 42 процента ндфл с работающих по месту регистрации контор. Фирма киевская - налоги в городе.
Жека79 написав:[quote="4589640:zzzzzz"]Прошу подсказки. Какой тип домов на вторичном рынке считается самым комфортным для проживания ?
Имеется ввиду - шумоизоляция - хорошие планировки - толщина стен - высота потолков
Сталинки .
Все из названного вами присутствует, особенно толщина стен и высота потолков
сталинки бывают разные, с деревянными и жб перекрытиями, лифты только в тех, где больше 5ти этажей, с газовыми колонками совмин рулит имхо
У меня одноклассник жил -может то и не совсем сталлинка, но дом был или 4 или 5 этажный, лифт был, ширина стены в оконном проеме я даже хз какая была, но подоконник у него был глубже чем у меня письменный стол, а потолки были такие что когда сидели на кухня я смотрел на входную дверь на кухню и понимал что над ней можно спокойно еще одну такую же поставить . ПС. дома с деревянными перекрытиями в топку, в совминах неплохие планировки, но потолки там почти везде стандартные.[/quote]
Я в 90-х жил в дореволюционном доме, из ракушняка с какими то кварцевыми проблесками, первый этаж, толщина наружной стены полтора метра, чтобы открыть форточку приходилось залазить на подоконник и немного пройти. Ни разу за несколько лет не слышал ни одного звука сверху и сбоку от соседей, тихо как в бункере было.