П'ят 22 лют, 2019 14:40





Кроме этого, чаще всего в столицу едут из Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.



«Надо, что окружающие общины вместе решали проблемы пространственного планирования. Иначе Киев задохнется и утонет с окружающими территориями в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов. Это происходит уже сейчас», — сказала Сергиенко.



По официальным данным, в 2018 году количество зарегистрированных киевлян увеличилась на 17 000. Согласно государственной статистике, в Киеве проживает 3 млн человек, но по реальным подсчетам людей гораздо больше — около 4 миллионов. По прогнозам организации, к 2025 году в Киеве будет проживать 5 млн человек. Отмечается, что средний возраст киевлян составляет 39 лет, 54% из них — женщин.



