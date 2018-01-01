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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:38

  airmax78 написав:
P.S. Это че, ЖК Мордор величественно возвышается на заднем плане?


он самый. А поливают как раз напротив нового ашана.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:48

airmax78
Интересно, вонь на форуме будет сильнее если завтра рубануть тец или отселить мордор?
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 22 лют, 2019 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:51

Из хорошего, но не для всех ))

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 15%
Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 792 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале.
Цена на условиях предоплаты снизится на 15,1% – до 8 886 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3113205


На самом деле с 20 январе газ в Европе хорошо подешевел.
Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України
Цена с ПДВ на границе 8000-8500 грн ( это последние 10 дней )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:58

Дешевеет однако (с)

З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN.
Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк.
Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:00

  Xenon написав:Дешевеет однако (с)
З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN.
Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк.
Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.

Дойдет до того что вторичку в Комфорт тауне будут продавать дешевле чем новострой
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:09

  zzzzzz написав:
  Xenon написав:Дешевеет однако (с)
З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN.
Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк.
Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.

Дойдет до того что вторичку в Комфорт тауне будут продавать дешевле чем новострой

Заранее объявленное повышение цен это способ увеличить продажи.
А 7.03. объявят акцию минус 8% ну и т.д. по кругу.
Первый вспоминайте как работали ОП в былые времена.
Бац и новые цены, без всяких анонсов.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:13

UA
Новый Автограф цены повысил уже через 3 дня после старта продаж когда лох пошел на нерест.

В принципе я нормально смотрю на то , что застройщики выстраивают кривую роста цены по мере продвижения строительства, никто же не отменял стоимость денег которая на данный момент 18% в гривне и примерно 6% в долларах.
Ну а далее кривая меняется в зависимости от спроса.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:14

  zzzzzz написав:
  Xenon написав:Дешевеет однако (с)
З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN.
Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк.
Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.

Дойдет до того что вторичку в Комфорт тауне будут продавать дешевле чем новострой

С учетом ремонта, да большие площади - уже иногда так и есть.
Только вот у покупателей бюджетного жилья нет сразу всей суммы. Предпочитают рассрочку на 3 года. Потом лет 5 будут делать ремонт...
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:20

  UA написав:С учетом ремонта, да большие площади - уже иногда так и есть.
Только вот у покупателей бюджетного жилья нет сразу всей суммы. Предпочитают рассрочку на 3 года. Потом лет 5 будут делать ремонт...


И в Парковых озерах та же история.
Живите своим умом!
zzzzzz
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