Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на 15% Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 792 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале. Цена на условиях предоплаты снизится на 15,1% – до 8 886 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3113205
На самом деле с 20 январе газ в Европе хорошо подешевел. Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України Цена с ПДВ на границе 8000-8500 грн ( это последние 10 дней )
З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN. Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк. Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.
Xenon написав:Дешевеет однако (с) З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN. Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк. Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.
Дойдет до того что вторичку в Комфорт тауне будут продавать дешевле чем новострой
Xenon написав:Дешевеет однако (с) З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN. Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк. Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.
Дойдет до того что вторичку в Комфорт тауне будут продавать дешевле чем новострой
Заранее объявленное повышение цен это способ увеличить продажи. А 7.03. объявят акцию минус 8% ну и т.д. по кругу. Первый вспоминайте как работали ОП в былые времена. Бац и новые цены, без всяких анонсов.
UA Новый Автограф цены повысил уже через 3 дня после старта продаж когда лох пошел на нерест.
В принципе я нормально смотрю на то , что застройщики выстраивают кривую роста цены по мере продвижения строительства, никто же не отменял стоимость денег которая на данный момент 18% в гривне и примерно 6% в долларах. Ну а далее кривая меняется в зависимости от спроса.
Xenon написав:Дешевеет однако (с) З 01.03.2019 підвищується вартість 1 кв.м. житла у всіх проектах компанії KAN. Підвищення цін стосується всіх договорів, які будуть підписуватися, починаючи з 01.03.2019, в наступних проектах: Комфорт Таун, Файна Таун, Республіка, Тетріс Холл і Централ Парк. Ми і надалі продовжуємо створювати для вас найкраще і затишне житло - високої якості і в мінімальні терміни.
Дойдет до того что вторичку в Комфорт тауне будут продавать дешевле чем новострой
С учетом ремонта, да большие площади - уже иногда так и есть. Только вот у покупателей бюджетного жилья нет сразу всей суммы. Предпочитают рассрочку на 3 года. Потом лет 5 будут делать ремонт...
UA написав:С учетом ремонта, да большие площади - уже иногда так и есть. Только вот у покупателей бюджетного жилья нет сразу всей суммы. Предпочитают рассрочку на 3 года. Потом лет 5 будут делать ремонт...