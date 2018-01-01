Не каркай, Дарницкая ТЕЦ 1954 года.
ПС: Шулявский мост на 10 лет моложе Дарницкой ТЕЦ.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:02
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:16
airmax78
Макс, проблема в том что владелец ТЭЦ забил болт на законы а мерия ( за бабло) включает дурачка ( немаэ повноважень )
В итоге и шлаки валят в золоотвалы и фильтры никто не спешит ставить.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:21
НДФЛ платится по фактическому месту работы, а не по месту регистрации
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:26
Вы же понимаете, что он не может реконструировать ТЭЦ - не за что - придется поднять тариф. Тариф поднимать нельзя, ибо геноцид. Приходится выкручиваться. И получается отлично: самый низкий тариф в городе у Еврореконструкции. Абоненты довольны. Жители окружающих Горячку домов должны проявить понимание и потерпеть до лучших времен.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:43
Под хостел?
Там потолки 3 метра, можно трехуровневые кровати поставить.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:47
airmax78
Ой, как мало Вы знаете Макс.
Рассказываю популярно.
Есть два пути проведения работ по установке фильтров.
1. Владелец ТЭЦ берет кредит , проводит реконструкцию, расходы показывает НКРЕ, НКРЕ добавляет ему в тариф инвестиционную составляющую и владелец возвращает затраты.
2. Владелец идет в НКРЕ и просит в тариф добавить инвестиционную составляющу для проведения реконструкции. НКРЕ вводит в тариф инвест.надбавку......а потом владелец забивает болт и ничего не делает, но бабло ему течет в карман. Прокуратура возбуждается,но за бабло дело закрывает . Все в профите , потребители - лохи.
Эту схему активно использует Ахметов. Виновные не найдены )))
Еще вопросы ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:13
Инвестсоставляющая в каком году и по какому курсу добавлена? За сколько лет с этой составляющей можно провести реконструкцию? 10? 20? 100? Нужны детали. Пока я вижу, что вы подталкиваете Еврореконструкцию - предприятие с высокой социальной ответственностью и нагрузкой, к очередному тарифному геноциду киевлян. Не могу такое поддержать. И при чем тут Ахметов?
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