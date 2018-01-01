Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Кроме этого, чаще всего в столицу едут из Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.
НДФЛ платится по фактическому месту работы, а не по месту регистрации
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
zzzzzz написав:airmax78 Макс, проблема в том что владелец ТЭЦ забил болт на законы а мерия ( за бабло) включает дурачка ( немаэ повноважень ) В итоге и шлаки валят в золоотвалы и фильтры никто не спешит ставить.
Вы же понимаете, что он не может реконструировать ТЭЦ - не за что - придется поднять тариф. Тариф поднимать нельзя, ибо геноцид. Приходится выкручиваться. И получается отлично: самый низкий тариф в городе у Еврореконструкции. Абоненты довольны. Жители окружающих Горячку домов должны проявить понимание и потерпеть до лучших времен.
Рассказываю популярно. Есть два пути проведения работ по установке фильтров.
1. Владелец ТЭЦ берет кредит , проводит реконструкцию, расходы показывает НКРЕ, НКРЕ добавляет ему в тариф инвестиционную составляющую и владелец возвращает затраты.
2. Владелец идет в НКРЕ и просит в тариф добавить инвестиционную составляющу для проведения реконструкции. НКРЕ вводит в тариф инвест.надбавку......а потом владелец забивает болт и ничего не делает, но бабло ему течет в карман. Прокуратура возбуждается,но за бабло дело закрывает . Все в профите , потребители - лохи. Эту схему активно использует Ахметов. Виновные не найдены )))
zzzzzz написав:airmax78 Ой, как мало Вы знаете Макс.
Рассказываю популярно. Есть два пути проведения работ по установке фильтров.
1. Владелец ТЭЦ берет кредит , проводит реконструкцию, расходы показывает НКРЕ, НКРЕ добавляет ему в тариф инвестиционную составляющую и владелец возвращает затраты.
2. Владелец идет в НКРЕ и просит в тариф добавить инвестиционную составляющу для проведения реконструкции. НКРЕ вводит в тариф инвест.надбавку......а потом владелец забивает болт и ничего не делает, но бабло ему течет в карман. Прокуратура возбуждается,но за бабло дело закрывает . Все в профите , потребители - лохи. Эту схему активно использует Ахметов. Виновные не найдены )))
Еще вопросы ?
Инвестсоставляющая в каком году и по какому курсу добавлена? За сколько лет с этой составляющей можно провести реконструкцию? 10? 20? 100? Нужны детали. Пока я вижу, что вы подталкиваете Еврореконструкцию - предприятие с высокой социальной ответственностью и нагрузкой, к очередному тарифному геноциду киевлян. Не могу такое поддержать. И при чем тут Ахметов?
airmax78 написав:Инвестсоставляющая в каком году и по какому курсу добавлена? За сколько лет с этой составляющей можно провести реконструкцию? 10? 20? 100? Нужны детали. Пока я вижу, что вы подталкиваете Еврореконструкцию - предприятие с высокой социальной ответственностью и нагрузкой, к очередному тарифному геноциду киевлян. Не могу такое поддержать. И при чем тут Ахметов?
Блин, нашел кому объяснять. Теперь я понимаю почему весь форум над Вами стебется.