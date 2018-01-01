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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:02

  Первый написав:airmax78
Интересно, вонь на форуме будет сильнее если завтра рубануть тец или отселить мордор?

Не каркай, Дарницкая ТЕЦ 1954 года.
ПС: Шулявский мост на 10 лет моложе Дарницкой ТЕЦ.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:16

airmax78
Макс, проблема в том что владелец ТЭЦ забил болт на законы а мерия ( за бабло) включает дурачка ( немаэ повноважень )
В итоге и шлаки валят в золоотвалы и фильтры никто не спешит ставить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:21

  kingkongovets написав:Кроме этого, чаще всего в столицу едут из Черкасской, Черниговской и Винницкой областей. Сергиенко подчеркивает, что эти люди платят налоги за городом регистрации, из-за чего инфраструктура Киева не выдерживает нагрузки.

НДФЛ платится по фактическому месту работы, а не по месту регистрации
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:26

  zzzzzz написав:airmax78
Макс, проблема в том что владелец ТЭЦ забил болт на законы а мерия ( за бабло) включает дурачка ( немаэ повноважень )
В итоге и шлаки валят в золоотвалы и фильтры никто не спешит ставить.

Вы же понимаете, что он не может реконструировать ТЭЦ - не за что - придется поднять тариф. Тариф поднимать нельзя, ибо геноцид. Приходится выкручиваться. И получается отлично: самый низкий тариф в городе у Еврореконструкции. Абоненты довольны. Жители окружающих Горячку домов должны проявить понимание и потерпеть до лучших времен.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:43

Под хостел?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... e;promoted
Там потолки 3 метра, можно трехуровневые кровати поставить.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:47

airmax78
Ой, как мало Вы знаете Макс.

Рассказываю популярно.
Есть два пути проведения работ по установке фильтров.

1. Владелец ТЭЦ берет кредит , проводит реконструкцию, расходы показывает НКРЕ, НКРЕ добавляет ему в тариф инвестиционную составляющую и владелец возвращает затраты.

2. Владелец идет в НКРЕ и просит в тариф добавить инвестиционную составляющу для проведения реконструкции. НКРЕ вводит в тариф инвест.надбавку......а потом владелец забивает болт и ничего не делает, но бабло ему течет в карман. Прокуратура возбуждается,но за бабло дело закрывает . Все в профите , потребители - лохи.
Эту схему активно использует Ахметов. Виновные не найдены )))

Еще вопросы ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:13

  zzzzzz написав:airmax78
Ой, как мало Вы знаете Макс.

Рассказываю популярно.
Есть два пути проведения работ по установке фильтров.

1. Владелец ТЭЦ берет кредит , проводит реконструкцию, расходы показывает НКРЕ, НКРЕ добавляет ему в тариф инвестиционную составляющую и владелец возвращает затраты.

2. Владелец идет в НКРЕ и просит в тариф добавить инвестиционную составляющу для проведения реконструкции. НКРЕ вводит в тариф инвест.надбавку......а потом владелец забивает болт и ничего не делает, но бабло ему течет в карман. Прокуратура возбуждается,но за бабло дело закрывает . Все в профите , потребители - лохи.
Эту схему активно использует Ахметов. Виновные не найдены )))

Еще вопросы ?

Инвестсоставляющая в каком году и по какому курсу добавлена? За сколько лет с этой составляющей можно провести реконструкцию? 10? 20? 100? Нужны детали. Пока я вижу, что вы подталкиваете Еврореконструкцию - предприятие с высокой социальной ответственностью и нагрузкой, к очередному тарифному геноциду киевлян. Не могу такое поддержать. И при чем тут Ахметов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:21

  airmax78 написав:Инвестсоставляющая в каком году и по какому курсу добавлена? За сколько лет с этой составляющей можно провести реконструкцию? 10? 20? 100? Нужны детали. Пока я вижу, что вы подталкиваете Еврореконструкцию - предприятие с высокой социальной ответственностью и нагрузкой, к очередному тарифному геноциду киевлян. Не могу такое поддержать. И при чем тут Ахметов?


Блин, нашел кому объяснять. Теперь я понимаю почему весь форум над Вами стебется.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:42

  zzzzzz написав:Блин, нашел кому объяснять. Теперь я понимаю почему весь форум над Вами стебется.

Но не понимаете, почему весь форум стебётся над вами :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:01

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Блин, нашел кому объяснять. Теперь я понимаю почему весь форум над Вами стебется.

Но не понимаете, почему весь форум стебётся над вами :-)


3 человека еще не весь форум.
Кстати, как вы там, с методологие расчета индексов подружились, или пока что не дошли до этой сложной науки?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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