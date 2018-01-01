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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:20

  zzzzzz написав:3 человека еще не весь форум.

Я вам уже говорил, что анализ цифр - это не ваше.
У вас 2 человека - это весь форум. 3 человека - не весь форум
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:31

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:3 человека еще не весь форум.

Я вам уже говорил, что анализ цифр - это не ваше.
У вас 2 человека - это весь форум. 3 человека - не весь форум


Говорить вы можете все что угодно, только на финансовом форуме нужны цифры. Без цифр это обычный треп на лавочке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:37

  zzzzzz написав:Говорить вы можете все что угодно, только на финансовом форуме нужны цифры. Без цифр это обычный треп на лавочке.

А сколько это в цифрах - "весь форум" ?
Значение укажите. Иначе - вы трепло.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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  #<1 ... 599600601602
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