Я вам уже говорил, что анализ цифр - это не ваше.
У вас 2 человека - это весь форум. 3 человека - не весь форум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:20
Я вам уже говорил, что анализ цифр - это не ваше.
У вас 2 человека - это весь форум. 3 человека - не весь форум
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:31
Говорить вы можете все что угодно, только на финансовом форуме нужны цифры. Без цифр это обычный треп на лавочке.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:37
А сколько это в цифрах - "весь форум" ?
Значение укажите. Иначе - вы трепло.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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