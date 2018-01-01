Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:53

airmax78 написав: Вы же понимаете, что он не может реконструировать ТЭЦ - не за что - придется поднять тариф. Тариф поднимать нельзя, ибо геноцид. Приходится выкручиваться. И получается отлично: самый низкий тариф в городе у Еврореконструкции. Абоненты довольны. Жители окружающих Горячку домов должны проявить понимание и потерпеть до лучших времен. Вы же понимаете, что он не может реконструировать ТЭЦ - не за что - придется поднять тариф. Тариф поднимать нельзя, ибо геноцид. Приходится выкручиваться. И получается отлично: самый низкий тариф в городе у Еврореконструкции. Абоненты довольны. Жители окружающих Горячку домов должны проявить понимание и потерпеть до лучших времен.

Несколько цитат -"Золошлакоотвал Дарницкой ТЭЦ в столице, больше известный как «озеро Горячка» – это технический водоем для отстаивания золошлаковой пульпы и временного хранения отходов сжигания угля. Много лет назад он находился в безлюдной заболоченной местности в районе тогда еще села Позняки.""Столица все больше разрасталась, и эти территории стали густонаселенным «спальным» районом города. Территорию золоотвала стали систематично застраивать.Соответствующиеотходов Дарницкой ТЭЦ сделалМенее чем за три года,построили несколько жилых комплексов. Здесь также появился торговый центр и детский садик.«Землю у нас забрали еще в 80-90-е годы. Санитарная зона в 300 метров – это уже вопрос последних нескольких лет. А большая часть выделенной в 1963 году территории ранее была отчуждена, и там были построены дома, школы и т.д.», – рассказал Hubs гендиректор компании «Евро-Реконструкция» (эксплуатирует ТЭЦ) Вячеслав Селиванов."Как тут любят предлагать "вешайте сами бойлер". Идите и закапывайте горячку. Власти то не причем. Ну можно в институт заглянуть, спросить чьи подписи там стоят.