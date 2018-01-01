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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:20

  zzzzzz написав:3 человека еще не весь форум.

Я вам уже говорил, что анализ цифр - это не ваше.
У вас 2 человека - это весь форум. 3 человека - не весь форум
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:31

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:3 человека еще не весь форум.

Я вам уже говорил, что анализ цифр - это не ваше.
У вас 2 человека - это весь форум. 3 человека - не весь форум


Говорить вы можете все что угодно, только на финансовом форуме нужны цифры. Без цифр это обычный треп на лавочке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:37

  zzzzzz написав:Говорить вы можете все что угодно, только на финансовом форуме нужны цифры. Без цифр это обычный треп на лавочке.

А сколько это в цифрах - "весь форум" ?
Значение укажите. Иначе - вы трепло.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:53

  airmax78 написав:Вы же понимаете, что он не может реконструировать ТЭЦ - не за что - придется поднять тариф. Тариф поднимать нельзя, ибо геноцид. Приходится выкручиваться. И получается отлично: самый низкий тариф в городе у Еврореконструкции. Абоненты довольны. Жители окружающих Горячку домов должны проявить понимание и потерпеть до лучших времен.


http://hubs.ua/economy/ekologi-v-ukraine-nuzhno-zapretit-stroitel-stvo-zhil-ya-vozle-tets-103916.html
Несколько цитат -
"Золошлакоотвал Дарницкой ТЭЦ в столице, больше известный как «озеро Горячка» – это технический водоем для отстаивания золошлаковой пульпы и временного хранения отходов сжигания угля. Много лет назад он находился в безлюдной заболоченной местности в районе тогда еще села Позняки."

"Столица все больше разрасталась, и эти территории стали густонаселенным «спальным» районом города. Территорию золоотвала стали систематично застраивать. В декабре 2013 года городская санэпидемстанция сократила санитарную зону ТЭЦ с 300 м до всего 150 м. Соответствующие выводы о незначительной токсичности отходов Дарницкой ТЭЦ сделал Институт гигиены и медицинской экологии им. Марзеева.

Менее чем за три года, на месте бывшей санитарной зоны, «Киевгорстрой» и «Житлоинвестбуд-УКБ» построили несколько жилых комплексов. Здесь также появился торговый центр и детский садик.

«Землю у нас забрали еще в 80-90-е годы. Санитарная зона в 300 метров – это уже вопрос последних нескольких лет. А большая часть выделенной в 1963 году территории ранее была отчуждена, и там были построены дома, школы и т.д.», – рассказал Hubs гендиректор компании «Евро-Реконструкция» (эксплуатирует ТЭЦ) Вячеслав Селиванов."

Как тут любят предлагать "вешайте сами бойлер". Идите и закапывайте горячку. Власти то не причем. Ну можно в институт заглянуть, спросить чьи подписи там стоят.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:53

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Говорить вы можете все что угодно, только на финансовом форуме нужны цифры. Без цифр это обычный треп на лавочке.

А сколько это в цифрах - "весь форум" ?
Значение укажите. Иначе - вы трепло.

Вы для начала раберитесь с индексами, а потом мы перейдем к более сложным математическим операциям )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:04

"Во время ветра (да и без него) зола разлетается по всему плотно застроенному району. Ею дышат десятки тысяч людей. В домах черные подоконники, окна открывать не рекомендуется категорически. Дышать этой пылью – приближать смерть ударными темпами. Когда золоотвал создавался в 1956 году, его санитарная зона была определена в 2,5 км. Эта местность действительно была глушью без видимых перспектив массовой застройки. Сейчас жилые дома приближены к свалке на 160 метров", – сообщал Игорь Ляшенко, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни".


2,5 км , а теперь 150 метров. И все по закону.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, какие прогнозы по качку гривны после выборов? Без политики и тд, плиз... Просто интересно услышать мнения. Ну и насколько отыграет быстро на стоимости КРЖН. =\
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:18

  Понаехал написав:Народ, какие прогнозы по качку гривны после выборов? Без политики и тд, плиз... Просто интересно услышать мнения. Ну и насколько отыграет быстро на стоимости КРЖН. =\


По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:18

Самый авторитетный справочник по правописанию немецкого языка Duden в Германии изменил правописание названия столицы Украины Киева на Kyjiw вместо Kiew.
http://www.bagnet.org/news/world/390098/avtoritetnyy-nemetskiy-slovar-uzhe-pravilno-nachal-pisat-nazvanie-ukrainskoy-stolitsy
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:24

  freeze написав:
  Понаехал написав:Народ, какие прогнозы по качку гривны после выборов? Без политики и тд, плиз... Просто интересно услышать мнения. Ну и насколько отыграет быстро на стоимости КРЖН. =\


По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.

Спасибо.
Понаехал
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