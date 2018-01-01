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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лют, 2019 07:52
freeze написав: Понаехал написав:
Народ, какие прогнозы по качку гривны после выборов? Без политики и тд, плиз... Просто интересно услышать мнения. Ну и насколько отыграет быстро на стоимости КРЖН. =\
По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.
238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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