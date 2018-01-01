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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 07:52

  freeze написав:
  Понаехал написав:Народ, какие прогнозы по качку гривны после выборов? Без политики и тд, плиз... Просто интересно услышать мнения. Ну и насколько отыграет быстро на стоимости КРЖН. =\


По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.

238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 08:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  freeze написав:
По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.

238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))


Вы я вижу не проголосовали.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 08:44

  freeze написав:
Frant написав:
  freeze написав:
По курсу голосовалка на валютной ветке 238 мнений сгруппированы и обобщены.

238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))


Вы я вижу не проголосовали.

Я також дилетант в питаннях курсоутворення. Єдині, хто добре знають грядущий курс - глава НБУ і президент. І ще десяток другий покемонів)))

Решта - можуть випадково вгадати.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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  #<1 ... 600601602603
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