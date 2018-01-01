238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лют, 2019 07:52
238 дилетантів))) майже як 300 спартанців)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 23 лют, 2019 08:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 23 лют, 2019 08:44
Я також дилетант в питаннях курсоутворення. Єдині, хто добре знають грядущий курс - глава НБУ і президент. І ще десяток другий покемонів)))
Решта - можуть випадково вгадати.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:19
Дурня, не знають грядущего курса ні глава НБУ ні президент. Вони діють ситуативно, куди в данний момент вигідно повернути - туди вони і вернуть. Зараз курс на 95% формується ринком і НБУ може його тільки на 5% туди сюди періодично завалювати. Тож 300 експертів аналізують ринкові тренди і де буде куср +-1грн знають достаньо достовірно. На квартирах такий люфт прогнозу не має великого значення.
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